El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 5 de marzo de 2023

Aries

Es un buen día para conectar con personas que tengan una energía más elevada que tu, que estén dispuestas a divertirse y a dar lo mejor de sí mismas. Disfruta la alegría de compartir y de expandir tu círculo de amistades. Renuevas tu fe en los demás y abre las puertas de tu corazón, que es bastante grande,’por cierto.

Tauro

Encuentras lo que buscas. Si buscas paz y trabajas en ello, es lo que encontrarás, pero si por el contrario, buscas paz y actúas con soberbia, ego, impulsividad y deseos de control, te alejaras de tu meta cada día más. Ten claro de lo que quieres conseguir y se honesto contigo mismo de lo que haces o dejas de hacer para lograrlo. Somos como actuamos y tenemos los que nos merecemos. Tenlo presente.

Géminis

Estás tranquilo y vives tu vida sin dramas. Te sientes tan bien contigo mismo que eres capaz de cerrar ciclos, de finiquitar situaciones no resueltas, porque estás claro de que ya no son parte de tu vida, de que lo que paso, paso y que no lo puedes cambiar, pero si puedes hacerlo con lo que sucederá a partir de ahora.

Cáncer

Tienes que hablar contigo mismo. Hoy y siempre, es la conversación más importante que tendrás. A veces estamos tan concentrados en pensamientos negativos que ni nos damos cuenta que lo son, incluso pensamos que son advertencias de nuestro sexto sentido. Si cambias tus pensamientos, cambias toda tu vida. Si hablas contigo mismo y eres sincero llegarán todas las respuestas.

Leo

Cierta nostalgia oprime tu corazón y te hace pensar que tiempos pasados fueron mejores. Y puede que si hayan sido maravillosos y que vale la pena recordarlos, pero jamás c compararlos con tu vida actual, porque eres otra persona y esa vida no te funcionaría. Disfruta tus memorias, pero vive en tu presente, mientras construyes el futuro que quieres vivir.

Virgo

Hoy es un día en que vas hacia adentro, en un viaje de encuentro contigo mismo, en el que ves mucho más allá de lo que has visto hasta ahora. Te das cuenta hasta que punto te han herido y hasta que punto tú lo has permitido. También descubres cuánto has lastimado a otros y comienzas un proceso sanador. En lugar de juzgar, perdonas y te perdonas. Te liberas de ataduras emocionales que no tienen que ser parte de tu vida.

Libra

Sientes el amor a flor de piel. Todo tipo de amor, el de tu familia, de los amigos o de una pareja. Te sientes con más necesidad que nunca de amar y ser amado. De dar y recibir, de compartir sólo porque si. Quieres demostraciones físicas, un gesto, una caricia, un abrazo o algo más profundo. No te basta ni te conformas con lo que sea.

Escorpio

Hoy si que tienes ganas de comunicarte. Te conectas fácilmente con las personas y aunque tu plan original era estar tranquilo en casa, cambias de opinión y decides convertirte en el anfitrión perfecto. Organizas un encuentro sencillo y das rienda suelta a tu espontaneidad. La comunicación es fluida. Escuchas y aprendes y si esta en tus manos, ayudas.

Sagitario

La vida es bella y vale la pena ser vivida plenamente. Aprecias lo que tienes y aunque quieres más? Disfrutas lo que has logrado. Estos últimos días has sufrido altibajos emocionales que te impiden ser tu. Quienes te aman extrañan tu habitual optimismo y tú contagiosa alegria. Eres feliz y quieres que otros lo sean, y hoy haces lo posible con un granito de arena.

Capricornio

Con fe y seguridad das un paso adelante en pro de una decisión que, aunque deberías de haber tomado hace tiempo, no te sentías preparado. Pero aquí estás, con más herramientas en la mano y dispuesto a seguir adelante a pesar de todo. Apuestas a ganador y lo haces a consciencia, porque esta vez, estás preparado.

Acuario

Hoy más que nunca y con tantos planes por concretar, tantos sueños por alcanzar necesitas reafirmar tu autoestima y entender que eres tú prioridad. Varias personas querrán tu apoyo y lo puedes dar, claro que si, siempre y cuando no implique sacrificio o dejar de lado lo que realmente te importe. Primero por ti, luego por los demás.

Piscis

Hoy es un día con la creatividad a mil. Surgen ideas fabulosas y realistas que te acercan al alcance de una meta. A pesar de que quieres descansar no te das un tiempo para hacerlo. Estás demasiado activo, defines un detalle por aquí y otro por allá, pero como es Domingo hay ciertos límites que debes respetar. Igual no te preocupes, ya mañana podrás poner en marcha lo que desees.