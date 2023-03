Inmigrantes demandan planes de cobertura médica en Nueva York

Posteado en: USA

“Necesitamos cobertura para todos, yo pago impuestos, y la salud es un derecho universal, sin salud no podemos trabajar, todos necesitamos cobertura. Nueva York necesita salud. Sí se puede”, esa fue la consigna con la que esta semana la hispana María Rubio urgió a las autoridades estatales para que se incluya en el presupuesto cobertura médica universal que incluya a los inmigrantes.

Por El Diario NY

A menos de un mes de que se finiquite el próximo presupuesto estatal, nuevamente activistas, oficiales electos y líderes comunitarios instaron a la gobernadora Kathy Hochul y a la Legislatura apoyar la iniciativa “Coverage for All” (Cobertura para Todos) y enmendar la solicitud de exención federal 1332 para incluir a todos los inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio.

“Todos los neoyorquinos merecen acceso a atención médica asequible para poder llevar vidas seguras, productivas y saludables. Un diagnóstico desafortunado no debería resultar en la ruina financiera y la deuda a largo plazo”, dijo Angela Castrillo-Vilches, de la New York Immigration Coalition. “Sin embargo, casi un cuarto de millón de neoyorquinos inmigrantes no son elegibles para la cobertura de atención médica simplemente por su estatus migratorio”.

Castrillo-Vilches además hizo hincapié en que “si algo nos ha enseñado esta pandemia es que todos estamos más sanos cuando los más vulnerables entre nosotros también están sanos”.

Por su parte, Eliana Jaramillo, de la organización Make The Road, narró: “Durante más de 30 años, trabajé como vendedora ambulante, un trabajo difícil que requiere permanecer al aire libre en condiciones climáticas extremas. Todos los días durante años tuve que llevar mis mesas y mis artículos para vender. Estos años no han venido en vano, siento que llevo el peso de los años en mis huesos. Vivo con dolor en los huesos, con dolor que no se cura porque no puedo conseguir una consulta médica. El acceso a la atención médica sin seguro médico es costoso”.

