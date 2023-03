Counter-Strike tendrá una nueva secuela, más de una década después

Click to share on Google News (Opens in new window)

Más de una década después del lanzamiento de Counter-Strike: Global Offensive, Valve se prepara para volver a los ruedos con una nueva entrega de su shooter más popular. Según el periodista de esports Richard Lewis, la compañía de Gabe Newell lleva tiempo trabajando en una secuela de CS: GO, y puede estar más cerca de lo que pensamos.

Por: Gizmodo

Llevamos años escuchando rumores sobre una posible secuela de Global Offensive. Que si NVIDIA había introducido ejecutables de un supuesto Counter-Strike 2 en su código, que si las cuentas oficiales de CS:GO habían cambiado sus banners… pero al igual que ha ocurrido siempre con el cacaereado Half Life 3, nunca recibimos confirmación oficial del proyecto. Sin embargo, estos rumores parecen haber tocado por fin en hueso.

Something weird just happened. Latest NVIDIA drivers introduced support for unknown app executables called "csgos2.exe" and "cs2.exe". Why project is called Counter-Strike 2 and what are you cooking @csgo? https://t.co/U9YKlAjwgy pic.twitter.com/PU8Op9uGLq

— ?Gabe Follower 2 (@gabefollower) March 1, 2023