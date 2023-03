Tras 184 días en Buckingham: por qué Carlos III es el rey complicado

Posteado en: Internacionales, Titulares

Durante su larga espera para ascender al trono, el rey Carlos III no se guardó sus opiniones francas sobre todo tipo de temas, desde el cambio climático hasta la arquitectura. Ridiculizado por algunos por sus declaraciones y acusado de inmiscuirse en asuntos políticos y sociales que no le conciernen, Carlos siempre ha creído que debe poder decir lo que piensa sobre temas que considera importantes también para los británicos… Pero ahora es rey y su ascenso al trono cambia las cosas.

Por Infobae

Hace unos años, cuando se le preguntó si seguiría expresando sus opiniones desde el trono, Carlos respondió tajantemente: “No soy tan estúpido. Me doy cuenta de que ser soberano es un ejercicio aparte”. Isabel II, de hecho, no dijo casi nada en público a menos que estuviera escrito, y se fue a la tumba sin compartir nunca su opinión sobre nada. El asunto es que el temperamento de Carlos no es como el de su madre…

The Times revela que algunos amigos del Rey le comparan con Eeyore (el melancólico burro de Winnie the Pooh), propenso a la autocompasión, por no hablar de la petulancia que mostró brevemente durante la ascensión, cuando una lapicera no funcionaba. Muchos coinciden en que lo que la Reina, Camilla, hace mejor -como hizo con la pluma, interviniendo con otra- es manejarlo: animarlo cuando está deprimido, mimarlo cuando lo necesita y saber cómo y cuándo persuadirlo de un determinado curso de acción cuando su personal lo ha intentado y ha fracasado. “Déjenmelo a mí”, dice a los cortesanos, y una secretaria de prensa la describe como “el último tribunal de apelación”.

El diseñador de interiores Robert Kime, que decoró varias casas para Carlos a partir de su época de soltero, dijo que es como un faro cuyo haz brilla intensamente pero brevemente y luego se va.

El diarista James Lees-Milne fue invitado a menudo a pasar el fin de semana en Chatsworth con el príncipe y describió a Carlos como “bastante conmovedor, una figura trágica con mucho encanto”. “Desgraciadamente”, añadió tras sentarse a cenar junto a él en otra ocasión, “es demasiado ignorante, busca a tientas algo que se le escapa”.

Lord Mandelson le dijo al futuro rey en 1997 que la opinión pública lo veía un poco apesadumbrado, un poco “cabizbajo y desanimado”. La noticia provocó en Carlos un desánimo monumental y mostró un rasgo de carácter recurrente en un hombre tan a menudo rodeado de gente que le dice lo que quiere oír. Había invitado a Mandelson a Balmoral expresamente para preguntarle qué opinaba de él, pero se enfadó cuando no le gustó la respuesta.

Tina Brown, autora de The Palace Papers, citando a un miembro de su entorno de Highgrove, afirma que el problema con Carlos es que siempre estaba desesperado por obtener la aprobación de su madre, “pero sabía que nunca la conseguiría. Era el tipo de persona equivocado para ella: demasiado necesitado, demasiado vulnerable, demasiado emocional, demasiado complicado, demasiado egocéntrico”.

La reina tenía 22 años cuando Carlos nació por cesárea en el palacio de Buckingham el 14 de noviembre de 1948. Según detalla The Times, la llegada de su hijo y heredero fue recibida con una salva de 41 cañonazos y las fuentes de Trafalgar Square se iluminaron de azul. Una multitud de 4.000 personas esperaba fuera del palacio las noticias, mientras dentro su padre declaraba con el candor típico que el bebé parecía un budín de ciruelas.

El budín de ciruelas fue criado enteramente por niñeras, porque en general así era como la aristocracia pensaba que debían ser criados sus hijos. Carlos contó a su biógrafo, Jonathan Dimbleby, que fueron las niñeras, y no sus padres, quienes jugaron con él, le leyeron y vigilaron sus primeros pasos, mientras la Reina se dedicaba diligentemente a leer sus papeles de Estado y a plantar árboles. Lo llevaban a ver a su madre a las nueve en punto de la mañana, y ella volvía a verlo de vez en cuando por las tardes.

“Si la Reina se hubiera preocupado de criar a sus hijos la mitad de lo que se preocupaba de criar a sus caballos”, comentó un secretario privado a Robert Lacey, “la familia real no estaría en semejante lío emocional”, sentenció…

En su semblanza del rey, The Times asegura que careció completamente de entorno emocional. “Creció sintiéndose emocionalmente distanciado de sus padres, por no hablar de emocionalmente reprimido. En cualquier caso, cuando el duque de Sussex escribe en su libro Spare sobre el día en que murió su madre, señala que su padre no era muy bueno mostrando emociones en circunstancias normales, así que ¿cómo se podía esperar que las mostrara en una crisis así?. Aquella mañana, sentado en la cama de su querido hijo, Charles le dio unas palmaditas en la rodilla, pero no pudo siquiera darle un abrazo”.

En el plano académico, Carlos es el primer monarca de la historia británica en tener un título universitario, pero el recorrido escolar no fue sencillo para él… Uno de sus compañeros de clase admitió recientemente que “sufría acoso escolar y estaba muy aislado”. En el campo de rugby se notaba: lo insultaban, le pegaban en el scrum y le tiraban de las orejas. En privado, en una carta, describió la escuela como “un infierno absoluto”.

Tras cursar su último año en Cambridge, el futuro marido de Diana se formó como piloto de reactores en la RAF y como piloto de helicópteros en la Royal Navy, y abandonó las fuerzas armadas en 1976. Y ahí empezaron los problemas.

El único punto de la vida de Carlos, la razón de su existencia, quedó en suspenso hasta la muerte de su madre. Hasta entonces, ¿qué iba a hacer?

“Mi gran problema en la vida”, dijo a la Cambridge Union Society un par de años después, en 1978, “es que no sé cuál es mi papel en la vida. De momento no tengo ninguno. Pero de algún modo debo encontrar uno”. Mientras lo hacía, lucía una figura glamurosa en los campos de polo y se mostraba cazando (su biógrafo Jonathan Dimbleby señala que todas sus pasiones de joven tenían que ver con la muerte: la caza, el tiro y la pesca). Fue apodado el soltero más codiciado de Gran Bretaña, el gallardo hombre de acción heredero del trono. Pero el Príncipe de Gales se quejaba de que no existía una descripción de su trabajo.

