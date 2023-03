Murió el popular cantante peruano “Tongo”, conocido por sus parodias en redes sociales

Posteado en: Titulares

El artista peruano José Abelardo Gutiérrez Alanya ‘Tongo’ falleció la noche del viernes 10 de marzo en el hospital Arzobispo Loayza, a los 65 años, por la insuficiencia renal en estado terminal que le diagnosticaron hace unos años.

Por: Infobae

Por esta enfermedad, desde 2020, Tongo venía siendo ingresado en varias ocasiones al área de emergencia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

La causa de su fallecimiento se debería a que también venía sufriendo una diabetes en etapa avanzada.

Por su estado de salud, el artista pidió a sus seguidores que lo ayuden mediante un video que publicó en sus redes sociales.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (…) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”, dijo.

Su esposa, Gladys Lupinta, también pidió a los seguidores de Tongo que recen para que él pueda recuperarse.

El pasado 30 de diciembre de 2022, contó que se venía recuperando de buena forma desde la última operación médica a la que lo sometieron. Pero aclaró que por su condición de salud es necesario que las personas oren por él.

“Él estaba yendo bien después de la operación que le hicieron, pero no sé qué ha pasado. Lo que más deseo es que se mejore. Sé que, por su diabetes, la presión, la insuficiencia renal que tiene y el problema de fondo por el que lo operaron, su salud puede complicarse más, pero vamos a orar mucho, pido a través de tu medio de comunicación que sus fans hagan una cadena de oración por él”, comentó.

Ahora, la noche del viernes 10 de marzo de 2023, su hija Cint Gutiérrez confirmó su fallecimiento mediante su cuenta de Instagram.

“Las personas especiales nunca mueren permanecen en nuestros corazones y memoria, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegria a muchas personas jamás serás olvidado, ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo, yo lo haré desde aquí por ti, te amamos por siempre papito”, escribió.

