EN VIDEO: Fallece en pleno concierto el popular rapero sudafricano Costa Titch

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La policía sudafricana indicó el domingo que había abierto una investigación tras la muerte, en pleno concierto, del rapero Costa Titch.

El artista, de 27 años y figura destacada del movimiento rapero del país africano, “se desplomó cuando actuaba en un concierto” el sábado por la noche en las afueras de Johannesburgo, precisó a la AFP la policía.

Todavía no se han establecido las causas del fallecimiento.

La muerte de Costa Tsobanoglou, su verdadero nombre, se produce un mes después del asesinato de otro conocido rapero en Sudáfrica, Kiernan Forbes o AKA. El músico fue abatido a balazos a la salida de un restaurante en Durban (sudeste). La investigación sigue abierta.

costa titch collapsed on the stage during his performance and died. ?? #Ripcostatitch pic.twitter.com/LwKSNx8JCc

— billy? (@billymiltons) March 11, 2023