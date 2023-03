“Déjame sacar a la niña”: el horror que vivió una mamá cuando le robaron el carro con su hija adentro

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Una angustiada madre de familia vivió momentos de terror cuando fue víctima de un ladrón que la sorprendió en la puerta de su casa cuando llegaba a bordo de su carro. En un video compartido de las redes sociales, se ve el momento cuando la mujer bajó del vehículo y en ese instante fue abordada por un hombre que estaba detrás del carro y corrió de manera intempestiva hacia ella. El robo sucedió en Argentina.

Por El Heraldo

En el clip se observa cuando la mujer llegó a su casa en La Matanza en la provincia de Buenos Aires, y ahí arrojó al piso las llaves del carro Peugeot 207 antes de que fuera amagada por el ladrón quien rápidamente alzó las llaves para subir al vehículo; sin embargo, al ver la situación, la aterrada mujer se da cuenta que dentro del vehículo todavía se encontraba su hija pequeña, por lo que rogó al delincuente que parara para poder sacar a la niña.

Al hombre tan solo le llevó unos 20 segundos tomar el control total del automóvil, y como se puede ver en el video de casi un minuto de duración, logró el atraco sin llevar ningún tipo de arma. Como pudo, la preocupada mamá consiguió sacar a la menor de edad y el delincuente se llevó al carro sin que nadie lograra detenerlo, ya que aunque el robo se registró a plena luz del día no había ninguna otra persona cerca del crimen.

“Por favor, déjame sacar a la niña”

La mujer identificada como Vanesa relató que recién llegaba a su casa después de ir a comprar algunas compras “y me enganchó justo”, indicó la madre de familia quien siguió: “Viendo las cámaras sacamos la conclusión de que bajaba de adentro de un auto. Se me tiró encima y me dijo: ‘Dame la llave del auto’. En ese momento no vi nada, solo le dije que me dejara sacar a la niña.

