Las primeras IMÁGENES del iceberg del tamaño de Londres que se desprendió en la Antártida

Un impactante vídeo muestra al iceberg A-81, que tiene unos 1550 kilómetros cuadrados, desprendiéndose de la plataforma Brunt el pasado mes de enero. Los detalles

Científicos del British Antartic Survey (BAS, entidad británica adscrita al Natural Environment Research Council) dieron a conocer este lunes el primer registro visual del iceberg A-81, una enorme masa de hielo que tiene el tamaño de Londres y que se desprendió de la Antártida el pasado 22 de enero.

Por Infobae

“Las imágenes muestran la naturaleza dinámica del iceberg, que se encuentra rodeado de otros pedazos de hielo más pequeños y que también se desprendieron”, escribieron los investigadores en un comunicado.

Actualmente, el iceberg A-81 -de unos 1550 kilómetros cuadrados- se dirige hacia el sur debido a la fuerte corriente marina, girando sobre sí mismo, mientras flota a unos 150 kilómetros de su origen, la plataforma de hielo Brunt, una zona que se encuentra afectada por el cambio climático.

“Sabíamos que iba a producirse una ruptura. El BAS lleva una década vigilando la plataforma de hielo Brunt y las simas que se forman en ella”, explicó el glaciólogo Oliver Marsh en el informe.

This is your first look at the huge iceberg that calved from Antarctica's Brunt Ice Shelf in January ?#A81 is as big as Greater London. Our glaciologists filmed the incredible sight on the way home from Halley Research Station.

Here's the full story ? https://t.co/u4P0tMiwHj pic.twitter.com/Rp6lKqmXRf

— British Antarctic Survey (@BAS_News) March 13, 2023