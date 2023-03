¡Increíble! Médicos siguen operando a una paciente en pleno terremoto y en medio de un apagón (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los médicos de un hospital en Cachemira estaban practicando una cesárea de urgencia este martes cuando en el país vecino de Afganistán se produjo un terremoto de magnitud 6,5, cuyas sacudidas se sintieron en el hospital.

Por: RT

La administración del distrito de Anantnag, en la parte india de Cachemira, publicó en Twitter un video del trabajo de los profesionales sanitarios y expresó su gratitud al personal del hospital por continuar con la operación a pesar de los fuertes temblores en las instalaciones.

El video muestra cómo el edificio del hospital tiembla a causa del terremoto y, de pronto, se apagan las luces del quirófano. También se oyó rezar al personal médico al producirse el apagón eléctrico. A pesar de las difíciles condiciones, los médicos no interrumpieron la operación, ya que estaba en riesgo la vida de la madre y el bebé.

Emergency LSCS was going-on at SDH Bijbehara Anantnag during which strong tremors of Earthquake were felt.

Kudos to staff of SDH Bijbehara who conducted the LSCS smoothly & Thank God,everything is Alright.@HealthMedicalE1 @iasbhupinder @DCAnantnag @basharatias_dr @DHSKashmir pic.twitter.com/Pdtt8IHRnh

— CMO Anantnag Official (@cmo_anantnag) March 21, 2023