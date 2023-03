“El único que me trata bien y es fiel”: Se cansó de los hombres y se casó con su perro

Posteado en: En la Calle

Popularmente se dice que el amor más grande y puro que uno tiene siempre va pasar su mascota. Pero la exvedette peruana Susy Diaz rompió todos los esquemas y tomó una decisión que trajo mucha polémica.

Por: Clarín

La mujer decidió casarse con su perro Chiki en el día de San Valentín. Cabe destacar que el canino vive con ella desde hace 18 años y quiso homenajearlo de esta particular manera, Susy llegó en una imponente limusina y vestida de novia para dar el ‘sí’ en el altar ante su amor de cuatro patas.

“Me voy a casar con el único perro que me duró 18 años. El único que no me engaña y no me hace la de Piqué. Yo los cachos te apliqué, también te piqué y la plata te quité”, dijo Susy cuando llegó al altar, según informó Infobae.

