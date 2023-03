Impactante: esta es la FOTO más detallada del Sol conocida hasta ahora

Una nueva fotografía publicada recientemente, es un verdadero logro de los astrofotógrafos Andrew McCarthy y Jason Guenzel. Se trata de una imagen detallada del Sol que no solamente es impresionante visualmente, sino que también tiene el potencial de ayudar a los astrónomos a entender mejor los procesos físicos y químicos que tienen lugar en la estrella más grande de nuestro sistema.

Por: El Heraldo

Lo que se sabe es que tomar la fotografía no fue una tarea fácil, pues tanto McCarthy y Guenzel tuvieron que trabajar juntos durante cinco horas para capturar más de 90 mil imágenes del Sol. Luego de manera meticulosa superpusieron y procesaron las tomas para crear una imagen compuesta que ilustra muchos elementos diferentes de la estrella.

La imagen final muestra un tornado solar gigante que se extiende hacia el espacio, lo que equivale a 14 Tierras colocadas una al lado de la otra. Hay que tomar en cuenta que en la foto también hay un elemento artístico en la fotografía, ya que se le añadió una imagen geométricamente alterada de un eclipse del 2017.

Gracias a este toque se le permite a los espectadores ver una estructura que de otro modo sería invisible alrededor de la estrella.

La imagen ‘Fusión de Helios’ como fue nombrada, resulta ser verdaderamente impresionante y demuestra lo maravillosamente dinámico y hermoso que puede ser el Sol.

I spent 3 hours yesterday with my solar telescope pointed at a tall tornado-y looking thing on the sun. This 14-Earths-tall swirling column of plasma was raining moon-sized gobs of incandescent material on the sun. I can't imagine a more hellish place. pic.twitter.com/dewzNEAEJA

— Andrew McCarthy (@AJamesMcCarthy) March 18, 2023