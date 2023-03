VIDEO: Captan la evacuación de niños tras tiroteo que dejó seis muertos en primaria de Nashville

Click to share on Google News (Opens in new window)

Tres niños y tres adultos murieron el lunes en un tiroteo en una escuela primaria cristiana privada en Nashville, y la mujer que disparó también murió después de que la policía le disparó, dijeron las autoridades.

Por AP

La violencia ocurrió en The Covenant School, una escuela presbiteriana para unos 200 estudiantes desde preescolar hasta sexto grado.

La policía dijo que el tirador parecía ser adolescente y estaba armado con dos rifles de asalto y una pistola.

Los asesinatos se producen cuando las comunidades de todo el país se están recuperando de una ola de violencia escolar, incluida la masacre en una escuela primaria en Uvalde, Texas, el año pasado; un alumno de primer grado que le disparó a su maestra en Virginia; y un tiroteo la semana pasada en Denver que hirió a dos administradores.

Las víctimas de Nashville fueron declaradas muertas al llegar al Hospital Infantil Monroe Carell Jr., según Craig Boerner, portavoz del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, que está afiliado al hospital infantil.

Otros estudiantes caminaron hacia un lugar seguro el lunes, tomados de la mano mientras salían de su escuela rodeados de patrullas policiales hacia una iglesia cercana para reunirse con sus padres.

Se podía ver a policías con rifles, chalecos pesados ??y cascos caminando por el estacionamiento de la escuela y alrededor del perímetro cubierto de hierba del edificio el lunes por la mañana. Las imágenes de helicóptero de WTVF también mostraron a los oficiales mirando alrededor de un área boscosa entre el campus y una carretera cercana.

Jozen Reodica escuchó las sirenas de la policía y los camiones de bomberos a todo volumen desde el exterior de su edificio de oficinas cercano. Cuando su edificio fue cerrado, sacó su teléfono y grabó el caos.

“Pensé que vería esto en la televisión”, dijo. “Y ahora mismo, es real”.

En WTVF TV, la reportera Hannah McDonald dijo que su suegra trabaja en la recepción de The Covenant School. La mujer había salido a descansar el lunes por la mañana y regresaba cuando escuchó disparos, dijo McDonald durante una transmisión en vivo. La reportera dijo que no ha podido hablar con su suegra, pero dijo que su esposo sí.

La Escuela del Pacto fue fundada como un ministerio de la Iglesia Presbiteriana del Pacto en 2001, según el sitio web de la escuela. La escuela está ubicada en el próspero vecindario de Green Hill, justo al sur del centro de Nashville, cerca de las mejores universidades de la ciudad y hogar del famoso Bluebird Café, un lugar querido por músicos y escritores de canciones.

La escuela primaria tiene 33 maestros, dijo el sitio web. El sitio web de la escuela presenta el lema “Pastoreando corazones, empoderando mentes, celebrando la infancia”.

El representante estatal demócrata Bob Freeman, cuyo distrito incluye The Covenant School, calificó el tiroteo del lunes como una “tragedia inimaginable”.

“Vivo a la vuelta de la esquina de Covenant y paso a menudo. Tengo amigos que asisten tanto a la iglesia como a la escuela allí”, dijo Freeman en un comunicado. “También he visitado la iglesia en el pasado. Me destroza el corazón ver esto”.

Bystander video captured the moments when students in Nashville were escorted by police following a shooting at Covenant School.https://t.co/nLWGnacUGo pic.twitter.com/KKljlyZyBj

— The Associated Press (@AP) March 27, 2023