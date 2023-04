Comunicado Soy Venezuela: El CNE contraataca

Posteado en: Actualidad, Elecciones, Nacionales, Primarias

En Soy Venezuela tenemos información extraoficial que indica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se habría dirigido a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) sometiendo la entrega de copia de la versión depurada del Registro Electoral Permanente (REP), así como autorización para el uso de “los centros electorales” que no son otros que escuelas y colegios públicos y privados, a la aceptación por parte de la CNP de que la Primaria se lleve a cabo con uso de las captahuellas y voto electrónico, es decir con sus máquinas.

El CNE no es un organismo autónomo, forma parte del conjunto de instituciones del Estado sometidas servilmente a las directrices del régimen. La Primaria de octubre de este año es un acto de desafío al régimen y por tanto la utilización de captahuellas y de sus máquinas no genera en el elector la confianza de que su participación en el acto electoral no pondrá en riesgo, por una parte, la imprescindible confidencialidad de su identidad y por tanto no será víctima de hostigamiento, amenazas y restricción de sus libertades civiles y políticas, es decir, que no será víctima de una nueva “lista Tascón”, y por otra parte, la seguridad y transparencia que brinda el voto manual.

La Sociedad Venezolana, como lo expresó el presidente de la CNP el 15 de febrero en importante acto de anuncio del Cronograma, se ha ido apropiando de la primaria, pero, una primaria así, bajo las condiciones del CNE, no será ni libre ni robusta como la quieren las grandes mayorías populares, y tampoco será como lo prometió la Comisión Nacional de Primaria, amplia, transparente y segura.

La Comisión Nacional de Primaria tiene la palabra, ojalá escuche al ciudadano.

Caracas, 31 de marzo de 2023

Teresa Albanes Barnola

Coordinadora de Soy Venezuela