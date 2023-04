Esta escena desató un escándalo, una investigación y un pedido de disculpas en la televisión de Irán (Video)

La República Islámica no permite imágenes que muestren contacto físico amoroso alguno. Pero un beso casi imperceptible se filtró en medio de un programa y la imagen se viralizó al instante

La televisión estatal del régimen iraní emitió una disculpa después de transmitir imágenes de una pareja compartiendo un breve beso, dijeron este viernes medios locales.

Cualquier muestra de contacto físico entre hombres y mujeres está prohibida en las cadenas de televisión oficiales de la República Islámica.

En una transmisión del jueves, el canal de entretenimiento Nasim mostró a una joven pareja besándose por un instante en un parque, mientras pasaban frente a una cámara oculta que grababa un programa de bromas.

El segmento del programa, “Los cuatro increíbles”, se volvió viral en las redes sociales.

Se ve a la pareja durante unos tres segundos caminando por un parque en la capital, Teherán, mientras se filmaba una broma.

En un comunicado publicado por la agencia de noticias ISNA el viernes, Nasim se disculpó por un “error que resultó de la negligencia del equipo de producción”.

Agregó que el canal “manejará con firmeza a los responsables de la negligencia luego de una investigación”.

La red Nasim, que se presenta como la red “Nishat and Entertainment”, prometió que “mientras investiga las dimensiones completas de este incidente, después de confirmar los resultados, tomará medidas decisivas contra las causas de esta negligencia en su agenda”.

En 2021, dos presentadores de la televisión estatal, marido y mujer, se disculparon después de abrazarse durante una transmisión en vivo, lo que generó controversia. Los dos dijeron que no sabían que estaban al aire.

Irán vive bajo un régimen teocrático ultraconservador, en el que se suprimen muchas libertades y el costo de rebelarse puede ser castigo con abusos a los derechos humanos.

En este sentido, recientemente, el Gobierno de Canadá anunció la imposición del décimo paquete de sanciones, esta vez contra ocho individuos y dos entidades, por su supuesta responsabilidad en la violación de Derechos Humanos en Irán.

La ministra de Exteriores canadiense, Mélanie Joly, señaló que este paquete se debe a que “los iraníes están demandando un futuro mejor”. “Están luchando por proteger sus Derechos Humanos para que sus hijos -y futuras generaciones- puedan vivir en paz y prosperidad”, agregó.

“Pedimos al régimen iraní que ponga fin a la brutal opresión del pueblo de Irán y atienda sus demandas de buena fe. Es hora de poner fin al ciclo de violencia y forjar un nuevo camino basado en la paz, la seguridad y la estabilidad para el pueblo iraní”, declaró.

Estas sanciones incluyen a altos cargos de la Guardia Revolucionaria y de las fuerzas de seguridad iraníes por “violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos en Teherán y en las zonas kurdas y azeríes del noroeste de Irán”.

Asimismo, el paquete sanciona a altos cargos implicados en la producción de vehículos aéreos no tripulados (drones) y misiles balísticos, que se presuponen que se utilizan en la guerra de Ucrania por parte de las tropas rusas para atacar infraestructuras civiles.

