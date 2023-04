Papa Francisco bautizó a un bebé en el hospital mientras se recupera de su bronquitis (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El papa Francisco visitó este viernes por la tarde la planta de oncología pediátrica del hospital en el que permanece ingresado, el Gemelli de Roma, donde repartió regalos a varios niños y bautizó a uno de ellos, informó el Vaticano después de confirmar que se prevé que reciba el alta mañana.

Francisco salió del apartamento reservado a los pontífices y se dirigió a la zona de pediatría para entregar rosarios, huevos de pascua y ejemplares del libro “Nacque Gesù a Betlemme di Giudea…” (“Jesús nació en Belén de Judea”).

Durante la visita, que duró cerca de media hora, el papa impartió el sacramento del bautismo a un niño de pocas semanas de vida, llamado Miguel Ángel, cuyo vídeo fue difundido por la Santa Sede.

Según el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, Francisco saldrá del hospital previsiblemente mañana, después de superar hoy una serie de controles por la bronquitis por la que tuvo que ser ingresado el miércoles.

Francisco, de 86 años, ha pasado su segunda noche en el hospital Gemelli de Roma a causa de una bronquitis y su intención es estar presente en los actos de la Semana Santa, aunque no los oficie.

De hecho, asistirá a la misa del Domingo de Ramos en la plaza de San Pedro.

Dado su estado de salud, con el pontífice convaleciente, el Vaticano trabaja en un programa que permita celebrar la Pascua y, según avanzan los medios, la idea es que los ritos sean oficiados en el altar por distintos cardenales pero presididos por Francisco.

El Domingo de Ramos estará oficiado por el vicedecano del Colegio Cardenalicio, el purpurado Leonardo Sandri, y con esta celebración se abrirá la semana más importante del calendario litúrgico, en la que los católicos conmemoran la muerte y resurrección de Cristo.

Por el momento no se ha confirmado en qué modo Francisco se involucrará en las distintas misas, si por ejemplo leerá homilías o mensajes como el que suele pronunciar al término del Vía Crucis de Viernes Santo, en el Coliseo Romano.

Por el momento se espera que se encargue de pronunciar la homilía del Domingo de Ramos y también de impartir la tradicional bendición “Urbi et Orbi” y leer su mensaje del Domingo de Resurrección desde la logia central de la basílica de San Pedro.

Francisco padece una bronquitisde base infecciosa y está recibiendo antibióticos en infusión, por vía intravenosa, una terapia que ha producido “los efectos esperados con una notable mejoría de su estado de salud”, indicó el portavoz vaticano.

Esta mañana, tras su segunda noche hospitalizado y como ya hiciera el día anterior, ha desayunado, leído algunos periódicos y seguido con su trabajo desde el hospital.

Es la segunda vez que Francisco es ingresado en este hospital romano, después de que el 4 de julio de 2021 fuera operado del colon y permaneciera ingresado diez días, en los que llegó a oficiar el Ángelus desde el balcón del centro sanitario.

Desde entonces, el papa sólo ha sufrido un problema en la rodilla derecha que le obliga a andar con bastón o con silla de ruedas y ha asegurado en varias ocasiones que no se quiere operar.

EFE

?VIDEO | The Vatican released the first video of Pope Francis at Rome's Gemelli Hospital, where he baptized a baby boy named Miguel Angel. He is expected to return to the Vatican this Saturday. pic.twitter.com/J6pk05NJak

— EWTN Vatican (@EWTNVatican) March 31, 2023