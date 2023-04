Justicia de EEUU le “pone el ojo” encima a Rafael Ramírez y sus presuntos guisos en Pdvsa

Click to share on Google News (Opens in new window)

La justicia de Estados Unidos apuntó por primera vez contra el expresidente de la Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez, por presuntamente aceptar sobornos durante su gestión frente a la estatal venezolana.

“Durante años, los venezolanos se han preguntado si los fiscales estadounidenses están apuntando al ex zar del petróleo Rafael Ramírez. Ahora, han señalado como aparente cooperador a uno de los ayudantes de Ramírez, el exjefe de seguridad @PDVSA Rafael Reiter, quien se ha ofrecido a testificar sobre la corrupción de Ramírez y otros”, afirmó el periodista corresponsal para Latinoamérica de Associated Press, Joshua Goodman.

En una nueva presentación judicial, los fiscales federales estadounidenses afirmaron por primera vez en audiencia pública que el exfuncionario chavista aceptó sobornos.

In new filing, federal prosecutors for the first time in open court claim Ramirez took bribes.

The bribes were allegedly paid from banks in Andorra & Switzerland. Real estate was also purchased but "at Ramirez's request, these properties were not in his name." pic.twitter.com/4LlSTHNd0q

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) April 4, 2023