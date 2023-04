Quién es Yolanda Díaz, la líder que desgarró a la izquierda de España en el camino hacia las elecciones generales

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El año super electoral de España tuvo uno de los días más anunciados. Cuando faltan pocas semanas para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, algo más para las generales de diciembre, la número tres del Gobierno, miembro del Partido Comunista de España (PCE), confirmó su candidatura para la presidencia del país desde una nueva plataforma política denominada “Sumar”.

Juan Dillon // INFOBAE

Yolanda Díaz (Fene, A Coruña, 51 años), vicepresidenta segunda del Ejecutivo de coalición y ministra de Trabajo, se presentó el domingo como futura candidata a las elecciones legislativas de finales de 2023 siendo líder de una izquierda radical más “moderada”. Vital para la aspiraciones del presidente socialista Pedro Sánchez, su decisión desgarra a la izquierda ibérica, en especial a la formación Unidas Podemos, uno de los socios de la actual legislatura.

Sumar, una agrupación a la izquierda del Partido Socialista (PSOE) y a la derecha de los extremistas “morados”, agrupa a una decena de pequeñas formaciones lo que ha generado un nuevo escenario político en el pais. Desde esta plataforma, una presentación multitudinaria en Madrid, ha hecho finalmente oficial su deseo de liderar un proyecto transversal.

“Voy a presentar mi candidatura a la presidencia de España. Es el tiempo de las mujeres y por eso quiero convertirme en la primera presidenta de nuestro país”, sostuvo Díaz.

Esta abogada, especializada en derecho laboral, diputada electa del Partido Comunista y adscrita al grupo Unidas Podemos, es la figura política predilecta de la españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas en Madrid. Sin embargo, Díaz no logró el apoyo de la principal formación “podemista”, de la cual es parte y que además integra la coalición que dirige el pais desde la Moncloa.

De hecho la cita que ha tenido lugar en el polideportivo Antonio Magariños de la capital, para mandar un aviso a Podemos: “Yo, mujer, no soy de nadie, estamos cansadas de tutelas”. Díaz lo ha hecho citando unas palabras de la poetisa gallega Rosalía de Castro: “Yo soy libre nadie puede detener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rigen mi destino. Las mujeres no somos de nadie, y yo, mujer, no soy de nadie. Estamos cansados de tutelas, no hace falta gritarlo más”.

Los movimientos de la izquierda suelen ser electoralmente claves ya que ningún partido progresista solo puede aglutinar todas las sensibilidades de ese sector. Si desean llegar a formar gobierno deberán necesariamente integrarse en un frente que pueda articular todos sus contrastes. Por lo cual, Díaz se presenta como un nuevo icono de la izquierda capaz de responder a esta demanda.

Mientras, los morados de Unidas Podemos temen sufrir fuertes pérdidas en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. El rompimiento de la vicepresidenta les hace correr el peligro de reducir sus chances electorales reduciéndose su peso en el escenario político.

No hubo mensaje alguno para Díaz desde Podemos. No lo hizo ni Irene Montero, Ione Belarra o el propio Pablo Iglesias. Sí se pronunció su fundador y director de su fundación, Juan Carlos Monedero, que acusó a la candidata de hacer “campaña por partidos que compiten contra Unidas Podemos” en las elecciones de mayo. Los morados pretendían reclamar que se comprometa a unas internas, instrumento diseñado con el objetivo de bloquear sus posiciones y su influencia dentro del sector progresista.

Desconocida hace tres años, la ahora lanzada candidata se hizo conocida en enero de 2020 al convertirse en ministra de Trabajo. El puesto se lo dejaba el cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, que se retiraba de la politica luego de los malos resultados electorales, dejándole tambien las riendas del partido de izquierda radical.

Incluso, fue Iglesias el que vaticinó el camino para su ex colega. Quien es hoy el hombre fuerte de Podemos en las sombras sostuvo que podría convertirse en “la primera mujer que ocupe la presidencia del Gobierno en España“, al menos asi pensaba antes de distanciarse por creer en estrategias distintas.

Pero no se descarta que Díaz intente enmendar la relación. Además, Podemos es socio del gobierno que ella integra. No obstante, no lo considera indispensable. En una una entrevista en El País aseguró que “no sería un fracaso” presentarse sin Podemos porque Sumar ya es un “revulsivo”.

Desde la otra vereda politica, el coordinador general del Partido Popular (PP), Elías Bendodo, ha asegurado este que Sumar es “una resta para España” y ha afirmado que Díaz es “la marca blanca de Pedro Sánchez”: “Yolanda Díaz es Pedro Sánchez a las cuatro de la mañana”.

Nacida en 1971 en Ferrol, un pueblo de clase trabajadora en Galicia, Díaz comenzó como militante feminista, sorprendiendo en los encuentros políticos por asistir alzando a su bebé. Ya como miembro del gobierno mostró su habilidad para articular políticas laborales acordando con el arco sindical español.

Marca sus diferencias con el sector empresario, discute la división de la renta, aunque sin extremar posturas. Ha defendido y exigido desde la baja del IVA a alimentos hasta las ayudas sociales en medio de la pandemia y ahora por la crisis inflacionaria.

Durante la crisis por el COVID-19, lideró en el gobierno la postura para que el Estado pague los salarios de las personas en paro. Este año, se llevó parte de los éxitos por el fuerte incremento a los haberes mínimos del pais, pero también de la autoría de la reciente aprobación de la reforma laboral.