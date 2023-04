Yulimar Rojas y el objetivo que “le quita el sueño” previo a París 2024

Posteado en: Actualidad, Deportes

La venezolana Yulimar Rojas, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en triple salto, declaró a EFE, tras recibir su segundo Premio Nacional del Deporte de España, que el Mundial de Budapest (Hungría) le “quita el sueño” porque es el gran objetivo de este año como paso previo a los Juegos de París 2024.

Yulimar, de 27 años, se coronó campeona olímpica en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, dónde estableció además un nuevo récord mundial de 15,67 metros superando al logrado en 1995.

Afincada en Guadalajara (España), Yulimar pertenece al grupo de trabajo de Iván Pedroso junto a algunos de los mejores saltadores del mundo.

“No contaba con ganar este premio. No me habían dicho nada. Fue una sorpresa. Soy la primera mujer en conquistar el premio dos veces. Me hace sentir orgullosa del trabajo que estamos haciendo desde hace años y sobre todo de estar aquí con tantas personalidades del deporte”, dijo la atleta venezolana, que también ganó el Premio Nacional del Deporte Trofeo Comunidad Iberoamericana en 2018.

“Es un premio que me motiva a seguir trabajando porque tengo retos por delante muy bonitos”, confesó la atleta venezolana, centrada en la preparación del Mundial de Budapest.

“Es lo que me quita el sueño. Budapest es la cita más importante del año que me va a seguir manteniendo enfocada en lo que van a ser los Juegos. Todo lo que haga este año va a influir en el próximo y creo que es lo que tenemos presente”, señaló.

“Trabajamos muy bien, nos preparamos con todos los hierros para salir a la pista y dejarlo todo como una fiera. Quiero seguir disfrutando de cada viaje, de cada aventura y cada año lo afronto con la mayor seriedad posible. Esperemos que en Budapest llegue pronto y podamos revalidar la corona mundial por séptima vez consecutiva”, apuntó Yulimar, que también tiene como objetivo batir su propia plusmarca mundial de triple salto.

“El oro y el récord van de la mano. Creo que se fusionan. Soy una atleta de retos, una deportista que lo que se propone lo cumple y este año es muy importante. Quiero prepararme de la mejor manera para llegar en el mejor estado físico y hacer una marca impresionante. Para mi no hay límites, los límites se los pone uno mismo. Ya veremos si es récord o no pero lo que venga será bien recibido. Si no es récord el próximo año a tope”, comentó.

Yulimar Rojas fue la primera latinoamericana en ser reconocida como la mejor atleta del año 2020 por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.

En los Premios Nacionales del Deporte, entregados en el Palacio de El Pardo de Madrid, también fueron reconocidos el golfista Jon Rahm, representado por su madre, Ángela Rodríguez, y la futbolista Alexia Putellas, que recogieron los premios como mejores deportistas españoles de esa temporada.

El golfista, Premio Rey Felipe, se aupó en 2021 al primer puesto de la clasificación mundial de jugadores profesionales, posición que también ocupa en la actualidad, y ganó el Abierto de Estados Unidos.

Alexia Putellas, Premio Reina Letizia, ganó en 2021 la Liga de Campeones, la Liga española y la Copa de la Reina con el Barcelona, además de ser galardonada con el Balón de Oro y con el título ‘The Best’ de FIFA, premios que repetiría al año siguiente.

Los reyes presidieron la ceremonia de entrega de los premios, a la que asistieron el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, los presidentes del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y de las federaciones españolas, junto a numerosos deportistas.

El resto de distinciones tuvo muy en cuenta los resultados obtenidos por la delegación española en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, disputados en 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

La taekwondista Adriana Cerezo, medalla de plata olímpica en Tokio y oro en el campeonato de Europa en la categoría de -49 kg, y el escalador Alberto Ginés, campeón olímpico en Tokio, recibieron los premios Princesa Leonor y Rey Juan Carlos, respectivamente, como los mejores jóvenes. Cuando subieron al podio olímpico tenían 17 y 18 años. En nombre de Ginés, que compite esta semana, lo recogió su hermana Miriam.

Otros campeones olímpicos, los tiradores Fátima Gálvez y Alberto Fernández, recibieron la Copa Barón de Güell como mejor equipo de 2021. Juntos obtuvieron la medalla de oro en la prueba de foso olímpico por equipos mixtos.

Varias instituciones y organismos fueron premiados por su labor de fomento del deporte como el Instituto Navarro del Deporte, el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, el Real Grupo de Cultura Covadonga, el I.E.S. Hermenegildo Lanz (Granada), primer centro de excelencia educativa y deportiva de Andalucía; Podoactiva y Conrado Durántez, considerado ‘el sabio’ del olimpismo, fundador de la Academia Olímpica Española en 1968.

EFE