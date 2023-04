Sobrino de John F. Kennedy anuncia formalmente su candidatura a la presidencia de EEUU

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Robert F. Kennedy Jr., sobrino del exmandatario estadounidense John F. Kennedy, anunció formalmente este miércoles su candidatura a la nominación demócrata a las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2024.

Por rt.com

Kennedy hizo su anuncio hoy en Boston, luego de haber presentado los documentos para postularse a comienzos de abril. Desde su campaña informaron que han presentado documentación adicional ante la Comisión Federal de Elecciones para hacer avanzar el proceso.

Este abogado y activista ambiental, conocido por ser un crítico de las vacunas, se une así a las primarias demócratas como precandidato junto a la exitosa escritora y consultora estadounidense Marianne Williamson.

Please join me live when I announce my candidacy for President

https://t.co/ZPIte1WDBV

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) April 19, 2023