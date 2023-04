Harry Potter está de nuevo entre los libros más vendidos: cuatro claves de un éxito eterno

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El libro debut de la saga es una puerta de entrada a la lectura para millones de lectores en el mundo y desde hace tres generaciones. ¿Cómo consigue seguir creando público?.

Harry Potter y la piedra filosofal desembarcó en Latinoamérica en el año 1998, bajo el manto de la editorial Emecé. En ese momento el precio del libro no superaba los dos dígitos, algo impensado hoy en día con los valores de los libros juveniles. Para el año 2000 Emecé había vendido en Argentina más de 200.000 ejemplares de los primeros tres títulos de J.K. Rowling.

Hoy, más de veinte años después, esos chicos que les pedían a sus padres que les compraran los primeros títulos de la saga del niño mago son adultos que superan los 30 y que siguen viendo en cada librería del país Harry Potter y la piedra filosofal en las vidrieras. Título que, a su vez, sigue liderando los rankings de ventas en las librerías más masivas del país: esta semana ocupó el primer puesto en una de las principales. Pasan los años y el niño que vivió sigue incrementando el número de lectores, las controversias, y pasa de generación a generación como un legado que no tiene fin aparente. ¿Pero cuáles son las claves para el éxito aparentemente eterno de Harry Potter?

Es más que un libro: es una herencia

Detrás de cada lector de las historias del niño mago está justamente la historia de cómo llegó ese primer libro a sus manos. Muchos empezaron con los libros porque algún familiar o compañero de colegio les había recomendado, prestado o regalado el volumen debut de la saga. Muchos otros se adentraron a este mundo fantástico con las películas, el suceso cinematográfico escaló a nivel mundial con asombrosa rapidez, por lo que aquellos que querían saber qué pasaba y no querían esperar a la siguiente película a estrenar, recurrían a la librería.

Hoy muchos lectores iniciales no llegan a la historia por interés propio sino por recomendaciones de personas con edades parecidas que aparecen en las redes sociales, por eso hablamos frecuentemente de los jóvenes influencers que recomiendan literatura juvenil en TikTok o en Instagram.

Por ejemplo, Camila Ochoa, de 21 años (@america.vespucia), dice que: “Potter sigue siendo el número uno en ventas en librerías porque ya es un clásico en la literatura juvenil y lo va a seguir siendo por muchos años más. Más allá de lo imparcial y subjetivo de que empecé a leer con Harry Potter, siempre que alguien me pregunta por cuál libro empezar a leer, siempre voy a decir que por La piedra filosofal”.

Sin miedo a las adaptaciones

Harry Potter es una saga de siete libros que se dividió en ocho películas. Años después salió un pseudo epílogo que narra la vida de los hijos de los protagonistas en Hogwarts, un epílogo pensado como una obra de teatro que se divide en parte uno y parte dos. Llegó a diferentes idiomas en formato papel como un guión, bajo el nombre de El legado maldito. Muchos lo aceptaron, muchos otros no. Los que detestaron este libro cuando lo leyeron admiten que amaron la adaptación teatral, si es que tuvieron oportunidad de verla.

Incluso con las críticas negativas que recibió El legado maldito, Potter nunca dejó de liderar los rankings de ventas. No sorprende su perdurabilidad, lo que sí sorprende es la noticia del último tiempo: HBO anunció que adaptará los siete libros de la saga en una serie de varias temporadas, con su autora en el detrás, supervisando.

Hoy es muy frecuente que las plataformas de streaming adapten libros que tengan un tiempo ya en el mercado, no solo está pasando con Potter, sino también en su momento se decidió discontinuar con las películas de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare, y Netflix transformó la historia en una serie. Lo mismo está sucediendo ahora con Sombra y hueso de Leigh Bardugo. Próximamente saldrá en Disney+ la versión de streaming de Percy Jackson, dejando detrás sus fallidas adaptaciones cinematográficas.

Un suceso parecido pero a menor escala fue el caso de Heartstopper de Alice Oseman: esta saga de novelas gráficas LGTB+ fue adaptada a una serie de Netflix, plataforma líder de streaming, que llegó antes de la Feria Internacional del Libro (FIL) del año 2022. Heartstopper, bajo el sello editorial VRYA, fue uno de los libros más solicitados en esa edición de la FIL. Adolescentes que no venían de una cultura literaria y que por lo tanto no conocían sellos editoriales juveniles, se acumularon en los distintos stands de la FIL preguntando quiénes eran los que vendían la historia más famosa de la británica Oseman.

A pesar de que la noticia sobre la nueva adaptación de los libros de J.K. Rowling en una serie trajo consigo sentimientos encontrados dentro del fandom, se espera que este lanzamiento solo ayude a mantener a la saga como líder de ventas y a generar un nuevo grupo de fanáticos a nivel global, una nueva generación en potencia.

Patricio Tarantino, 32 años, autor de Historia secreta del mundo mágico (Numeral, Riverside, 2018), reflexiona: “Cada vez que sale alguna película o serie que es adaptación (pueden ser libros o videojuegos), el material original genera interés y muchos se vuelcan a eso (como relectura o por primera vez). No hay dudas de que la serie será eso y también será una experiencia única para muchos padres con sus hijos, que por primera vez van a poder ver una adaptación juntos. A menudo son los padres presentándole a los hijos las películas -que ellos disfrutaron hace años-, esta vez la dinámica cambia completamente”.

Best-seller y también long-seller

¿Es realmente el punto final de una historia el cierre de la misma? En su momento se habló del fin de una era con la publicación del séptimo libro, Las reliquias de la muerte, una conclusión que en realidad no llegaría a la pantalla grande hasta 2011. Final que lo único que provocó fue un alto tráfico en páginas webs dedicadas al fandom potterhead que conectaban a fanáticos de todas las partes del mundo, al igual que las redes sociales que estaban naciendo y en pleno desarrollo.

El temeroso final que parecía inminente nunca llegó. Los fanáticos de la saga se seguían reuniendo alrededor de todo el mundo, muchos afianzaron amistades que comenzaron por un gusto literario o cinematográfico y luego pasaron al plano diario, chicos, adolescentes que crecieron y se unieron por una saga de siete libros que los cambió para siempre.

Cristina Alemany es autora, editora y pionera de actividades culturales juveniles. En diálogo con Infobae Leamos sostiene: “Siempre me tocó ver a lo largo de los años que el libro que más se vendía de Harry Potter era el primero, con lo cual siempre decíamos que había lectores para rato, porque cuando leen el primero se enganchan, habrán algunos que queden en el camino pero son muy pocos. Potter se vende siempre a lo largo de los años porque hay nuevas ediciones, nuevas portadas, hay siempre cambios y muchos de los potterheads se han vuelto coleccionistas y quieren tener los libros”.

“Tenés un público de 30 o 40 años que tiene todas las versiones de Harry Potter y la piedra filosofal y lo que sigue también, eso por un lado. Por otro lado, la realidad es que también hay un público nuevo. Chiquitos de 7, 8, 9 años que ingresan a Harry Potter, adolescentes que ingresan en este mundo fantástico y que quieren tener sus propios libros, no usar los de sus hermanos mayores o familiares. Creo que ya tenemos como tres generaciones de potterheads y se siguen renovando. Es raro encontrar un long-seller así, lo podríamos igualar a El Principito de Antoine de Saint-Exupéry”, suma Alemany.

Un fandom que rompe con los estereotipos

No es un error afirmar que muchos chicos empezaron a leer gracias a Harry Potter. Aún recuerdo cuando estaba en sexto grado del colegio primario y no quería salir al recreo, me quería quedar en el aula leyendo a Harry. Mi maestra me retaba y me exigía salir del aula, me decía que no me podía ver con el libro de Harry Potter en la mano, que ya tenía bastante con su hija adolescente leyendo todo el día la misma saga.

Los lectores son una especie de plaga dispuesta a evangelizar. Promulgan la saga y tienen un sensor para identificar aquellos potterheads sueltos por la calle. En el colectivo, en la calle, en una sala de espera, en el gimnasio, siempre aparece una persona con una remera de Hogwarts, de Gryffindor, o una bufanda. El lector de Harry Potter arrasa con el negocio del merchandising, ¿acaso no han visto librerías que venden bufandas y varitas?

Millones de fanáticos alrededor del mundo siguen apostando por un suceso que empezó hace más de 20 años y que sigue latente. Un mundo que atraviesa océanos y generaciones, con respeto, igualdad, fraternidad. Una historia que une comunidades enteras por más que las aguas puedan estar divididas por las declaraciones señaladas como transfóbicas hechas por la autora. Amistades que siguen perdurando en el tiempo al igual que una historia que va más allá de las controversias que giran alrededor de la autora y se impone como un legado de los lectores, no de ella. El concepto de hogar, de amistad, de lucha, de la fantasía formando parte de la realidad y de la realidad formando parte de la fantasía es la más fuerte lealtad con y de los lectores.

Manuel Spinetti, tiene 16 años y habla de libros en sus redes sociales (@endlessbooks): “Un lector más chico se maravilla por la magia de Hogwarts. Uno adolescente, por el crecimiento de los personajes y las situaciones cotidianas de la adolescencia adaptadas al mundo mágico. Uno adulto, por lo bien que J.K. Rowling logra plasmar las emociones humanas en un mundo de fantasía. Son libros que marcaron un antes y un después en la literatura, y eso se nota tanto en ventas como en la cantidad de lectores que comenzaron a leer con Harry Potter”, asegura.

La historia del niño que vivió no aparenta ser minimizada por el paso del tiempo, sino que se potencia. No se achica por los límites geográficos, los quiebra. Hay dos parques temáticos, uno en Orlando (Florida, Estados Unidos), otro en Japón. Se puede visitar el set de filmación en Londres. Es una saga que se encuentra en cada una de las librerías de todo el mundo. Al menos el primer libro de la saga, La piedra filosofal, se encuentra en un gran porcentaje de bibliotecas hogareñas a nivel mundial.

Pasaron doce años desde su última adaptación cinematográfica y en un futuro cercano habrá una serie. Por lo que es fácil especular en nuevo auge de ventas y nuevas ediciones de los libros… Cuánta razón tenía la profesora McGonagall cuando dijo en el primer libro de la saga: “¡Será famoso… una leyenda… no me sorprendería que hoy sea conocido en el futuro como el día de Harry Potter… escribirán libros sobre Harry… cada niño en el mundo conocerá su nombre!”.