La maravillosa promesa del poeta venezolano Rafael Cadenas a sus 93 años

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El poeta venezolano Rafael Cadenas afirmó, a sus 93 años, que seguirá escribiendo y que desea publicar textos inéditos de décadas pasadas, en una rueda de prensa este jueves en España, donde el lunes recibirá el prestigioso Premio Cervantes.

“Mi intención, por supuesto, es seguir escribiendo”, señaló Cadenas, en un salón de la Biblioteca Nacional, en el centro de la capital española, un día después de haber llegado de Caracas, donde reside.

“Algo que lamento es que mucho material que ha debido publicarse hace 40 años, por falta de mi parte, se quedó en la carpeta”, pero ahora “está ya listo para imprimirse”, afirmó el poeta, traductor y ensayista, con una veintena de libros de resonancia internacional en su haber.

“Tengo quizás más de dos años tratando de que se publique allá en Venezuela, no porque tenga mucho valor, sino para conservarlo más bien, porque suelto se pierde”, apuntó.

Cadenas, quien con 16 años publicó su primer poemario, “Cantos iniciales”, dijo que también tiene acumulado mucho material manuscrito, que a veces ni él mismo entiende porque “con la vejez se va perdiendo la letra”.

El escritor es merecedor del Cervantes por producir una destacada obra que “demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua (…) es llevada al límite de sus posibilidades creadoras”, señaló el Ministerio español de Cultura en noviembre pasado.

Cadenas, único venezolano que ha conseguido este galardón que en el pasado recayó en Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa, Álvaro Mutis o Sergio Ramírez, recibirá el premio de manos de los reyes de España el lunes en la Universidad de Alcalá de Henares, ciudad natal del autor de Don Quijote de la Mancha.

El poeta lamentó que el premio le haya llegado en su “vejez”, cuando le “cuesta viajar”, porque “es preferible recibir un premio cuando [se] está en buenas condiciones físicas”.

Al ser preguntado sobre Cervantes, Cadenas dijo que “la poesía está en el lenguaje de todo lo que escribió” el autor del Quijote.

“El lenguaje de Don Quijote me embriagó desde que tenía 14 años. Pero claro, unos años después fue cuando propiamente pude leerlo con otra perspectiva”, señaló.

En la rueda de prensa, el escritor, muy crítico con los gobiernos de Nicolás Maduro y su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, declinó comentar sobre la situación actual de su país.

Pero sí se refirió a su poema más conocido, “Derrota” (1963), un clásico en América Latina.

“‘Derrota’ es el poema más publicado y más traducido, algo que me sorprende, porque no es un poema muy alentador. Más bien, descorazona un poco, y siempre me he preguntado por qué a los lectores, y a veces a personas que no lo son, el poema les gusta tanto”, reconoció.

AFP