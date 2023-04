EN VIDEO: El error garrafal de unos militares rusos que explotaron su propia ciudad con una bomba y dejaron autos volando por el aire

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un avión de combate ruso arrojó accidentalmente una bomba en su propia ciudad cerca de la frontera con Ucrania el jueves por la noche, provocando una explosión masiva que lanzó autos por los aires y, según los informes, hirió a tres personas.

Por Insider

Traducción libre de La Patilla

Un video dramático muestra los momentos en que estalló la explosión en Belgorod después de que un avión Su-34 ruso arrojara el arma.

Footage emerged of Russian stray bomb's blast in Russia's Belgorod

It was accidentally dropped by Su-34 aircraft last night, and evidently had a delayed-action fuse.

?via https://t.co/h6Jh4XnAGH pic.twitter.com/mA7lDK3Dhl

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 21, 2023