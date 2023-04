Semana: Gobierno de Petro envía en un avión a Juan Guaidó a EEUU; su familia está en riesgo en Caracas

Posteado en: Destacados, Internacionales

Fuentes del Gobierno de Gustavo Petro le confirmaron a SEMANA que este lunes en la noche se desarrolla una operación que terminará con la salida de Colombia del líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien será enviado a Estados Unidos. Ninguna voz oficial confirma en calidad de qué está siendo trasladado a ese país. Lo cierto es que una fuente de la Cancillería le dijo a este medio que lo dejaron sin opciones y le prohibieron hablar en Colombia.

Por: Semana

Este hecho se presenta a pocas horas de la cumbre internacional sobre Venezuela que se realizará en la Cancillería, con la presencia de diplomáticos de 19 países, y que busca una solución a la grave crisis política, social y económica que afronta Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Aunque Guaidó llegó este martes a Bogotá, tras viajar de forma secreta por tierra desde Caracas, ante el temor de ser detenido, el canciller Álvaro Leyva le hizo una fuerte advertencia al decir que no estaba invitado a la cumbre y que entró al país de forma ilegal.

“No se sabe, la verdad es que no se sabe dónde está Guaidó. Obviamente no es que quieran participar, no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente si no aparece corre riesgos; porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley”, sostuvo Leyva.

