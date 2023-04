“Alberto, no viajes en helicóptero, ya ni presidente sos”, el controversial titular de un periodista argentino que le da la vuelta al mundo

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La imagen de helicóptero presidencial aterrizando en el campo de juego del estadio del Club Atlético Ferrocarril Oeste fue objeto de comentarios en las redes sociales por el despliegue que implica para una distancia realizable en otro medio de transporte menos oneroso. Un repudio similar generó la noticia de la compra de un nuevo avión presidencial por casi 28 millones de dólares. Todo esto en el marco de la crisis económica que atraviesa el país, con un dólar libre llegando a los 500 pesos, una inflación que parece no tener techo y el desconocimiento de esta realidad por parte de los políticos.

En este marco, el periodista Alejandro Fantino fue contundente al opinar sobre la utilización de fondos públicos para este tipo de traslados mientras el país atraviesa momentos difíciles: “Alberto, no viajes en helicóptero, viajá a dedo”.

En su programa Multiverso Fantino, por Neuramedia, el periodista alertó que mientras “la gente está en el fondo del mar, rascando la olla de nuevo”, lo que hace la dirigencia política es “una tocada de culo, una forrada”.

“El odio que te agarra, tenés ganas de decir: no podés ser tan mierda, loco. Y de última, si comprás un avión, no me lo cuentes, hacelo pasar por abajo, no me lo pasés por la cara, boludo”, lanzó indignado Fantino, mientras recordaba que a la gente no le alcanza la plata para pagar el alquiler, el colegio de los hijos o la prepaga mientras el Gobierno Nacional gastas 28 millones de dólares para adquirir una nueva aeronave.

Dentro de esa efervescencia, el periodista le sugirió al presidente Alberto Fernández que no viaje más en helicóptero y busque alternativas gratuitas de transporte: “Pero viajá a dedo Alberto. Si ya ni presidente sos. Ya dijiste que no vas por la reelección, ¡viajá a dedo Alberto! Andate a dedo a la reunión esa que tenés ahora en México, si total nadie te necesita acá”, sentenció.

