Incrementan los rumores sobre discusión entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en un avión

La prensa española dio detalles sobre un intercambio subido de tono antes de un viaje de la pareja.

Por infobae.com

Cristiano Ronaldo decidió un cambio abrupto para su carrera deportiva cuando eligió dejar el fútbol de élite y firmó un millonario contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita a finales del 2022. Después de un regreso a Manchester United que no fue el esperado, porque tuvo que irse antes de la finalización de su vínculo enfrentado con el entrenador Erik ten Hag y parte de la dirigencia del club inglés, su presente no atraviesa el mejor momento.

A pocas horas de quedar eliminado con su equipo de la Copa del Rey de Campeones luego de perder 1-0 con el Al Wahda, surgieron nuevos detalles sobre la relación con su pareja, la modelo argentina Georgina Rodríguez. Según indicaron en el programa En todas las salsas que se emite por el canal digital MTMAD, se habría producido una discusión en un avión en medio de la crisis que estarían atravesando el astro portugués y su novia.

“La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que, hace un mes atrás, tuvieron una movida monumental. Fue a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie, Cristiano sí fue educado”, explicó el periodista Abel Planelles.

“Y en las horas de vuelo…”, agregó el panelista, a lo que otro de los protagonistas del segmento le consultó: “¿No se hablaron?”. “Si, fue una movida muy heavy”, dijo Planelles. Luego de eso, el resto de los integrantes del programa se quedaron analizando la situación que estaría atravesando la pareja.

En medio de estos rumores de crisis, fue la propia Georgina la que subió una historia a su cuenta de Instagram en la que, luego de publicar imágenes de ella en una pileta junto a sus hijos, posteó una foto del cielo con el siguiente texto: “El envidioso inventa el rumor, el chismoso lo difunde”.

El mensaje de Georgina Rodríguez en medio de los rumores de crisis con Cristiano Ronaldo

Hay que recordar que la información sobre la crisis entre CR7 y Georgina explotó en la TV de Portugal cuando, en el programa de la televisión lusa Noite das Estrelas, convocaron la presencia de un psicólogo para analizar la actualidad sentimental desde que arribaron a Medio Oriente.

“Los últimos comportamientos de Ronaldo demuestran dos cosas: que su vida personal no está en un momento de felicidad y que cuanto más se aleja de su madre, Dolores Aveiro, menos templado está. Y todos sabemos porqué está cada vez más alejado de su familia”, expresó Quintino Aries en la cadena local CMTV.

En ese mismo ciclo de TV, el periodista Daniel Nascimento fue contundente sobre el presente del histórico número 7 y capitán del seleccionado portugués. “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”, dijo.

“Hace meses lo llevo diciendo. No están bien y es probable que se separen. La realidad es que CR7 está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda. Están juntos para alimentar el producto”, expresó Leo Caeiro, amigo de la madre del futbolista, en el mismo programa de la TV lusa.

¿Afecta su presente personal en lo deportivo para CR7? Tras la eliminación del certamen de Medio Oriente, el Al-Nassr con Cristiano volverá a salir a la cancha este viernes cuando se enfrente a Al Raed por la primera división del fútbol saudí. El conjunto que tiene al atacante como su máxima estrella marcha en la segunda posición con 53 puntos, a tres unidades del líder Al Ittihad (56).