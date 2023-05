José Kazanji y Yeickens Orozco, dos eVinotintos con el sueño de llegar a la FIFAe Nations Cup

El mundo de los videojuegos ha experimentado un auge impresionante en los últimos años, y los deportes electrónicos, o eSports, han surgido como una nueva forma de entretenimiento y competición. En particular, los eSports de FIFA han ganado una gran popularidad en todo el mundo, con jugadores profesionales que compiten por grandes premios y reconocimiento internacional.

Venezuela no se queda atrás y tiene un equipo de alto nivel que dispone todas sus habilidades para llevar al tricolor a lo más alto del “gaming“. José Kazanji y Yeickens Orozco son dos de los seleccionados que hacen vida con la FVF eSports e intentan impulsar a La Vinotinto a su primer mundial. Ambos conversaron con La Patilla y revelaron todos los pormenores de su preparación y expectativas de cara a los playoffs de la FIFAe Nations Series.

Por: Luis Eduardo Martínez | lapatilla.com

José Kazanji y Yeickens Orozco son dos jóvenes gamers venezolanos que forman parte de la Selección de FIFA eSports y del Caracas FC eSports. Con 25 y 28 años respectivamente, ambos cuentan con una larga trayectoria en el mundo de los videojuegos y la competición. Kazanji es oriundo de Maracay, estado Aragua, mientras que Orozco es de Caracas y estudió Ingeniería Informática en la Universidad Católica Andrés Bello.

La primera consola que tuvo Kazanji fue el clásico PlayStation uno, que él compartió con su hermano mayor. “Siempre quería jugar con él y estaba con él haciendo todo, jugando videojuegos o fastidiando para que me dejara jugar”, mencionó. Mientras tanto, Orozco también comenzó su viaje gamer con el mismo PlayStation uno y recordó haber jugado al FIFA 98 y el Winning Eleven. Ambos jugadores han progresado y han saltado de consola en consola, lo que les ha permitido seguir mejorando sus habilidades.

En cuanto a cómo sus padres reaccionaron a su amor por los videojuegos, ambos coincidieron en que no tenían ninguna restricción. Kazanji mencionó que sus padres solían decirle que solo jugara los fines de semana cuando era más joven, pero que después de ver su talento y los ingresos que ganaba en los torneos, nunca tuvieron problemas con él. Orozco compartió una experiencia similar, diciendo que su mamá solía ser un poco más estricta cuando era más joven, pero después de ver cómo su hijo se destacaba en el mundo de los videojuegos, cambió de opinión.

“Después que todo esto pasó, que llegamos a la Selección, que firmamos con el Caracas, que hicimos todo eso, todo el apoyo se volvió incondicional, o sea, todos los juegos lo están viendo”, explicó Yeickens.

Alta competitividad

Para Yeickens, el camino hacia los eSports comenzó a los 14 años, cuando empezó a participar en torneos organizados en centros comerciales y tiendas. “Ahí uno ganaba dinero”, explica. Con el tiempo, participó en torneos en otras ciudades de Venezuela y llegó a ver el potencial que tenía este mundo para ganar dinero. El torneo de la Federación Venezolana de Fútbol fue un punto de inflexión en su carrera, ya que demostró que los eSports podían ser una actividad seria y profesional.

“Este torneo tuvo muchísima calidad en cuanto a producción, organización, de verdad que lo hicieron muy bien y creo que desde ahí eso tuvo un impacto en la gente de aquí de Venezuela y vio esto más serio. O sea que sí te puedes llegar a dedicar a eso”, mencionó.

Por su parte, Kazanji se había retirado de las competiciones hasta que se enteró del torneo de la Federación. “Me di cuenta que sí podía estar otra vez al mismo nivel superior que tenía”. A partir de ese momento, empezó a tomar en serio su carrera como gamer profesional.

Ellos siempre fueron gamers más dedicados al FIFA, aunque a veces se distraen con otros juegos, como Warzone, pero nada a un nivel tan competitivo y exigente como el clásico de EA Sports, ya que es en este videojuego donde han logrado destacarse y ganar dinero.

“Tenemos nueve horas diarias de entrenamiento y en ese entrenamiento hay un cronograma en el que nos dicen que tenemos una o dos horas para jugar ese tipo de juegos, que es como para distraernos. Quizás para hablarnos más en equipo y tener esa base que necesita el Warzone, pero no estamos a un nivel competitivo”, explicó Yeickens sobre las actividades que realizan durante las concentraciones en la Federación.

Los primeros eVinotintos

José y Yeickens fueron seleccionados para formar parte del equipo nacional. Ambos compitieron en un torneo de 32 participantes, en el que se escogerían a los finalistas y semifinalistas para integrar la primera selección de Venezuela en el FIFA.

El proceso de selección fue exigente, con un formato mundial de fase de grupo y eliminación a un solo juego, lo que hizo que Kazanji quedara subcampeón y Orozco tercero, asegurando así su lugar en la selección. Tras la clasificación, ambos jugadores no podían creer lo que habían logrado y la cantidad de apoyo que recibieron por parte de sus amigos y familiares.

“Era una cosa que no nos lo creíamos en ningún momento. En mi caso, mi entorno realmente siempre me apoyó, pero ese grupo cercano de personas que eran mis amigos o que trabajaban conmigo y que sabían que yo más o menos jugaba al FIFA, se dieron cuenta de que yo era muy bueno, que realmente podía competir y me trataban súper contento”, contó Kazanji.

Por su parte, Yeickens también vivió una experiencia emocionante en el torneo, donde quedó en tercer lugar y logró obtener el último cupo para la Selección: “Mi partido fue de infarto, fue en una tanda de penales, era el partido de tercer y cuarto lugar, pero ese tercer lugar era el último cupo a la Selección. Entonces todo fue muy, muy emotivo y bueno, de verdad que me pasó igual, que cuando llegué tenía mensajes de todos mis amigos, me estaban felicitando, mi familia estaba súper feliz”.

Camino a la Nations Cup

La selección venezolana de FIFA eSports ha tenido una destacada actuación en la Nations Series, logrando clasificar a los playoffs luego de una serie de enfrentamientos online contra los mejores del continente. Además de Yeickens y José , el equipo también lo integran Fabián Peñuela, José Silva, Harold Cruz y su técnico Rafael Guevara.

Superada la instancia inicial y el repechaje, la Selección está lista para enfrentar un nuevo desafío con el objetivo claro de llegar al Mundial, donde solo tres países de América accederán a esa instancia.

Pero para lograrlo, tienen que superar a Uruguay, Argentina, Colombia, Perú y Brasil, la actual campeona del mundo. “Creo que es trabajar partido por partido, saber a lo que vamos a jugar y tener un planteamiento dependiendo si jugamos de local o visita”, acotó Orozco.

“Cuando enfrentamos de visita a Brasil, jugamos en Santiago de Chile o en Buenos Aires y eso puede complicar más la cosa porque la conexión no va por más que tengas buena velocidad, digamos, es algo como un problema geográfico y cuando jugamos de local tenemos que aprovechar al máximo porque jugamos en servidor Miami y es un servidor que a los otros países no les va, o por lo menos los de Sudamérica no les va tan bien”, añadió.

Con la mente en el juego

Ganar en FIFA no se trata solo de habilidad con el control, sino también de la parte mental del jugador. “Aparte de saber leer al rival, de tener habilidad, aparte de todo, creo que la parte mental del jugador es lo que define si va a poder competir o no”, señaló Kazanji. “Nos enfocamos en los entrenamientos, aparte de la parte táctica, aparte de la compenetración con tu pareja, las jugadas a balón parado y todo eso, nos enfocamos en no perder a nivel mental contra uno de tus rivales“.

Sin embargo, la preparación de la selección nacional es rigurosa y cuenta con material audiovisual de partidos anteriores de sus rivales para analizar el estilo y patrones de juego. “Es como en el fútbol cotidiano, ver en qué mejoró aquella selección, ver qué hacen de nuevo, ver las pelotas paradas. Hay que saber si ellos, el córner lo tiran al primer palo o lo tiran el segundo, lo tiran en corto. Si salen a presionar en el minuto uno, si presionan desde el minuto 70”, comentó Kazanji.

A diferencia de la selección, los clubes en Venezuela aún no cuentan con ligas establecidas, lo que dificulta la dinámica de competencia y entrenamiento para los jugadores. “No existe por ejemplo la Liga FutVe que permita a los clubes participar, solamente torneos informales”.

Orozco señaló que la creación de una Liga FutVe en Venezuela sería clave para promover los eSports, en especial el FIFA. “Saldrían muchos más clubes. Hay jugadores muy buenos aquí en Venezuela, fuera también, que quizás no tienen un club, pero digámoslo un club oficial como el Caracas Fútbol Club, hay clubes amateurs, y estos jugadores no tienen equipo, pues precisamente porque no ha empezado esa Liga FutVe”.

Con la posibilidad de que esta liga se establezca en un futuro cercano, los eSports en Venezuela podrían expandirse y destacar aún más en el mundo de los videojuegos. Como dijo Orozco, “creo que eso sería para empezar, por lo menos con el FIFA, sería dar un buen arranque en el 2024”.