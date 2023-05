Anco: El régimen elimina el salario mínimo y decreta la pobreza y la esclavitud de los venezolanos

Posteado en: Política, Titulares

La Anco, emitió un comunicado para expresar indiganción luego de que Nicolás Maduro, el pasado 1 de mayo, se burlara de los venezolanos.

lapatilla.com

En el comunicado, la alianza, condenó los anuncios referentes al ingreso de los venezolanos y señala que es una agresión mantener congelado el sueldo minimo.

A continuación el escrito:

La Directiva Nacional y Regionales de la Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO), organización venezolana que promueve la Refundación Nacional a través de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Originaria, expresa su indignación y condena a los anuncios realizados por quien encabeza el gobierno usurpador e ilegitimo del país, Nicolás Maduro Moros, al agredir nuevamente a los, jubilados y pensionados venezolanos manteniendo congelado y de hecho eliminando el salario mínimo y pensiones, en medio de la más espantosa crisis económica que sufre Venezuela, en un monto que lo ubica en el último lugar de todos los rankings del mundo. En este sentido, ANCO expresa lo siguiente a los venezolanos:

1.- Nunca como ahora quienes administran el Estado venezolano han estado tan alejados de las necesidades de quienes hacen posible la producción del país, que no son otros que sus trabajadores; de quienes se burlan al violar de manera descarada la Constitución en sus artículos 91 y 80, que establecen que el salario mínimo será ajustado cada año con referencia al costo de la canasta básica, y las pensiones no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano, dejando a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, con bonos que no llegan a la gran mayoría y se esfuman por la descontrolada hiperinflación, evadiendo responsabilidades y obligaciones que tienen con los trabajadores del país, violando las leyes laborales vigentes, evadiendo la obligación legal de garantizar un ingreso a la familia venezolana que permita un mínimo de subsistencia de acuerdo a los costos de la canasta básica. El régimen ha sido el causante de llevar a los venezolanos al nivel de indigencia internacional, concebida según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2002) como “la carencia del ser humano muy por debajo de un nivel de necesidad mínima que dificulta severamente su subsistencia”;

2.- El régimen usurpador ha devaluado en aproximadamente un 82% el salario mínimo de los venezolanos desde marzo de 2022, cuando pasó el monto de 7 a 130 bolívares, lo que en la actualidad equivale a 5,25 dólares a la tasa de cambio oficial, el más bajo del mundo. No hay garantía de un ingreso estable para los trabajadores venezolanos, mientras permanezca un régimen de delincuentes que prometa ajustes a su discreción en bonos de alimentación de acuerdo a la inflación, bonos que no llegan a la gran mayoría de los trabajadores y son devorados por la hiperinflación. La realidad brutal que sigue ocurriendo en Venezuela es la de niños comiendo de la basura como la prueba más fehaciente de la falsedad de esas afirmaciones. Esta realidad nos indica que la permanencia de éste régimen en el poder es certeza de que esta situación no cambiara de manera determinante;

3.- Los trabajadores, pensionados y jubilados venezolanos difícilmente verán cristalizadas sus exigencias de un salario mínimo digno con el régimen de Nicolás Maduro Moros en el poder. Esto de ninguna manera significa que no sigan luchando en las calles por sus reivindicaciones sociales. En el medio de un régimen autoritario como el que tiene en la actualidad Venezuela es cuando más se justifica esa lucha. Sin embargo, en ANCO creemos que todo ese esfuerzo de reivindicación social se debe concentrar en un solo objetivo: el cambio inmediato del régimen, con la consiguiente modificación de las políticas públicas socialistas que han arruinado a los venezolanos y el aparato productivo de Venezuela, y que a través de un Gobierno de Transición que nos lleve a la reinstitucionalización del país;

4.- ANCO, ante esta nueva estafa perpetrada desde el régimen que encabeza Nicolás Maduro Moros en contra de los trabajadores, jubilados y pensionados venezolanos, reitera LA SOLUCIÓN CONSTITUYENTE, ya planteada al país, como la ruta más transparente de invocar la participación de todos para asumir el carácter originario, restablecedor de la participación ciudadana y del protagonismo de ella, que es la única vía constitucional posible en las presentes circunstancias, e implementar esta solución como la única salida constitucional, pacífica, incruenta y de reconciliación en justicia que mejor se adapta para erradicar -desde el fondo- las causas que han originado la grave crisis que el país nacional y sus trabajadores padecen. Es responsabilidad de todos y reiteramos, el único camino posible para todos los venezolanos. Son los ciudadanos lo que tienen en sus manos la decisión y responsabilidad de liderar la liberación del país.

¡QUE EL PUEBLO DECIDA!

“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.”

Simón Bolívar

Carta dirigida a Santander, octubre de 1826

Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO)

Caracas, 3 de mayo 2023