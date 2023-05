Terror en Texas: Tiroteo en centro comercial dejó múltiples muertos y heridos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Varias personas murieron este sábado y un número todavía indeterminado resultaron heridas tras un tiroteo en un centro comercial de la ciudad de Allen, en Texas, en el sur de Estados Unidos.

La oficina del sheriff informó a través de redes sociales del suceso del que todavía se desconocen detalles, mientras la prensa local publicó imágenes de centenares de personas saliendo del centro comercial, que fue evacuado.

Según el portal de noticias BNO, imágenes aéreas tomadas por un helicóptero de la prensa muestran los cuerpos de al menos cuatro personas, que yacen en el suelo.

Law enforcement is on the scene at Allen Premium Outlets. An active investigation is underway. Please avoid the area until further update.

— Allen Police Department (@Allen_Police) May 6, 2023