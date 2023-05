“Acróstico”: los mensajes ocultos que podrían “salpicar” a Piqué en la nueva canción de Shakira

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La cantante colombiana Shakira ha dejado saber que su ruptura con el exdefensa del Barcelona FC, Gerard Piqué, cambió por completo su vida e hizo que sus sentimientos se convirtieran en canciones con las que, en la actualidad, muchos de sus seguidores se identifican.

Por Semana

La barranquillera le canta al desamor, a la traición, al dolor y al amor propio, luego de conocerse que quien fue su pareja por 12 años le había sido infiel con una joven de 24 años, con quien trabajaba en su empresa Kosmos.

Te felicito, Monotonía, Music Sessions #53 y TQG son algunas de las canciones que ha lanzado Shakira desde su separación con el exdeportista para poco a poco ir contando la historia de lo que sucedió. Cabe resaltar que en estas ha dejado salir su lado más vulnerable, pero también ha “salpicado” al español con indirectas.

Este jueves, 11 de mayo, Shakira volvió a sorprender con una nueva letra y esta vez movió las fibras de sus fanáticos, ya que Acróstico, como se llama su canción, fue escrita para sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes nacieron del amor con Piqué.

A pocas horas de conocer este nuevo sencillo, millones de usuarios de las plataformas musicales ya han escuchado el hit y relacionan la canción con algunos mensajes ocultos que estarían dirigidos al exfutbolista.

– “Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, indica la primera parte con la que hace referencia a todo el dolor que sintió al enterarse del engaño por parte de Gerard Piqué y Clara Chía.

– “Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran”, es otra de las frases que ha marcado a muchos de sus seguidores, pues aseguran que fue ella quien en varias ocasiones insistió en que la relación funcionara y hasta le habría perdonado más infidelidades a su ex.

– “Si ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón”, canta la colombiana, queriendo enviar un mensaje para dejar claro que ella dio todo lo que tenía y que a cambio recibió el engaño de Piqué, situación que la marcó por completo, pues desde entonces ha estado en el ojo de la prensa internacional.

Cabe recordar que Shakira se trasladó a Barcelona para apoyar al exfutbolista en su carrera y para darle una mejor calidad de vida a sus hijos, pero a cambio tuvo que salir casi que “echada” por su suegro, quien le pidió las escrituras de la mansión que compartía con el presidente de Kosmos.

Sin duda, la letra de la canción, más que lanzar dardos a su expareja, ha conmovido el corazón de sus seguidores por el claro mensaje de perdón y amor que Shakira les quiere inculcar a sus hijos, en especial a Sasha, quien es el menor y del cual se puede leer su nombre en el video lyric.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.