“El presidente Petro tiene que cuidarse de las voces del madurismo”, alertó Rafael Ramírez

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El exministro de Petroleo del régimen de Nicolás Maduro, Rafael Ramírez, habló con Semana, donde habló sobre las relaciones entre el chavismo y el Gobierno colombiano.

Por: Semana

SEMANA: Sobre el tema de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela, ¿cómo las ve?, ¿qué consejo le puede dar usted a Gustavo Petro?

R. R.: Bueno, con mucho respeto, por supuesto, es el presidente de un país hermano, un país soberano. Yo he saludado siempre la victoria de Petro y lo felicito porque me parece un avance muy importante en Colombia, un país siempre con mucha crispación política.

Verdaderamente es una novedad para el país y saludo su elección. La victoria de Petro, junto a la victoria de Lula y de Boric en Chile, podrían ser un elemento para ayudar a encontrar una salida política en nuestro país. ¿Por qué?, porque claro, Maduro siempre utilizó la amenaza o azuzó una postura en contra de Colombia con Duque, en contra de Brasil con Bolsonaro, porque era la excusa perfecta, es decir, “Duque nos va a invadir, Bolsonaro nos va a invadir, entonces no podemos hacer nada”, ahora no tiene excusa. Petro es un gobierno de izquierda, Lula es un gobierno de izquierda, Boric es un gobierno de izquierda que le están diciendo a Maduro: “bueno, entonces ahora tú tienes que ponerte a buscar una salida política”

Yo pienso que el presidente Petro, y en mi recomendación podría ser un elemento que garantizara en primera instancia el respeto de los derechos humanos en el país. No puede haber ningún diálogo, ninguna salida con las cárceles llenas de presos políticos, con la cantidad de violación a los derechos humanos.

Yo estoy sufriendo un caso tremendo en mi propio entorno familiar, la detención de mi hermano Fidel Ramírez. Desde hace siete meses está preso en la Dirección de Contrainteligencia Militar, justamente después de que dije que yo podría aspirar a la Presidencia de la República, desde el chavismo.

Detuvieron a mi hermano, es una persona que es un doctor que nunca se ha metido en política, está preso, está enfermo de una enfermedad que podría ser mortal y a Maduro no le importa, es solamente una retaliación por mis posturas políticas.

¿Qué le espera a la producción de petróleo en nuestro país con la llegada del presidente Petro como jefe de Estado? Y es que hay petroleras en Colombia que aseguran que las reservas de petróleo alcanzarían menos años a los esperados por el Gobierno de Petro. ¿Cuál es su opinión?

R. R.: Sí. Bueno, eso no tiene nada que ver con el presidente Petro. Yo cuando interactuaba con el ministro Cárdenas era el ministro de Petróleo y después de Economía, e incluso antes con el presidente de Ecopetrol. Y la realidad es que Colombia tiene mucho menos reservas de petróleo que Venezuela.

Venezuela es un zar de la naturaleza, es decir, es una inmensa provincia petrolera por el tema geológico Los Andes, el Macizo Guayanés, que es como los países árabes. Eso es una cosa. Esas son las reservas de petróleo más grande del planeta, 316 mil millones de barriles de petróleo.

Colombia es otra realidad, Colombia tiene petróleo y yo siempre he dicho, sus ministros deben administrar bien esa reserva porque no tienen suficiente reserva. De hecho, uno de los planes nuestros con Chávez y con Uribe y con todos los presidentes de Colombia, no era poder enviar petróleo desde la Faja Petrolífera Orinoco atravesando los llanos comunes hacia Colombia, pero son dos realidades distintas. Ahora, con base en esa realidad, es correcto lo del presidente Petro de diversificar su matriz energética. Tiene que hacerlo, porque no es suficiente petróleo, no tiene suficiente gas y Colombia no es un país petrolero, es un país que es fundamentalmente agrícola, que tiene algún sector industrial, es decir, puede tener otra alternativa energética.

No, no es verdad que las sanciones son las que han provocado la crisis humanitaria en Venezuela. El presidente Petro tiene que cuidarse de las voces que le están diciendo eso porque no le están diciendo la verdad. La crisis estalló mucho antes de esto, producto de una mala, pésima política económica de Maduro.