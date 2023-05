¿Sufres de picaduras de mosquitos? Este jabón podría ser el culpable

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Hasta ahora, se pensaba que enjabonarte y no dejar rastro de tu “olor corporal” sería beneficioso para luchar contra las picaduras de mosquitos. Si no te pueden oler, no te pican. Sin embargo, un nuevo estudio parece haber encontrado todo lo contrario.

Por Gizmodo

Tal y como cuenta el equipo del estudio, dirigido por Clément Vinauger, del Instituto Politécnico y Estado de la Universidad de Virginia:

“El hecho de que estemos tomando esos olores florales y afrutados y poniéndolos en nuestros cuerpos significa que ahora el mismo objeto huele a una flor y a una persona al mismo tiempo. Sería como despertarse y oler algo que fuera a la vez café y muffins. Muy atractivo”, dijo.

Dicho de otra forma, ese jabón con olor a frutas no solo no repele a los mosquitos, los puede atraer por partida doble porque, cuando no se alimentan de sangre, complementan su consumo de azúcar con néctares de plantas.

Dicho esto, el trabajo también expone que los efectos de los jabones diferían un poco entre las personas, posiblemente debido a las interacciones entre los jabones y el perfil de olor único de cada uno. Sobre esto, el investigador ha explicado que:

“Es notable que el mismo individuo que es extremadamente atractivo para los mosquitos cuando no está lavado puede volverse aún más atractivo para los mosquitos con un jabón y luego volverse repelente o repulsivo para los mosquitos con otro jabón”, agregó.

Para llegar a estas conclusiones, el equipo reclutó a cuatro voluntarios que enviaron muestras de tela que habían usado como manga sin lavar o después de lavarlas con cuatro marcas diferentes de jabón: Dial, Dove, Native y Simple Truth.

Los investigadores observaron que los mosquitos hembra (porque son los que se alimentan de sangre) aterrizaban en las muestras de tela para dar una indicación de su preferencia. Se utilizó tela en lugar de exponer a los propios voluntarios, para excluir los efectos del dióxido de carbono exhalado, que es otra señal importante para los mosquitos.

De los cuatro jabones, Dove, Dial y Simple Truth aumentó el atractivo de algunos voluntarios, pero no de todos, mientras que lavarse con jabón Native tendió a repeler los mosquitos. El equipo sugiere que podría ser porque este último contiene aroma a coco, y existen evidencias científicas de que los aceites de coco son un disuasivo natural para los mosquitos.

Leer más en Gizmodo