José Gato Briceño: Retroceso a toda máquina. Poder en desacato

Posteado en: Opinión

La consigna EL PUEBLO MANDA es la que ha llevado al poder a estas nuevas generaciones de arribistas que distorsionaron el sentido real de la política y su finalidad que es prepararse para ejercer y manejar sensatamente las relaciones de poder entre la autoridad y los individuos a ser gobernados: el pueblo. Con ese lema se ganan la simpatía de la masa para obtener el poder y de ahí en adelante la receta del terror: violación de leyes, secuestro del poder, enriquecimiento de las élites seudocomunistas y miseria.

Esto se traduce en que nuestros países, los que han sucumbido a esa oferta engañosa y están en total ruina socioeconómica como Venezuela, entren a las estadísticas como lo peor de lo peor en todos los aspectos.

Admirable tarea de los que, a pesar de tanto bloqueo de información oficial, se dan a la tarea de documentar, cuantificar y visibilizar este trágico momento histórico de mi país. Ese es el trabajo de PROVEA quienes presentaron este martes pasado el alarmante informe del año pasado sobre los horrores de la desigualdad e impunidad provocada por el extranjero de Nicolás Maduro.

PROVEA es el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos y fue creado en Caracas el 15 de octubre de 1988 como una organización no gubernamental con énfasis en los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), sin dejar de lado la interdependencia e integralidad del conjunto de derechos humanos. Han trabajado sin parar en este maremágnum del retroceso absoluto de nuestro país en todos los ámbitos y contra viento y marea se dedican a plasmar en datos reales nuestra cruel realidad.

En el comentado informe se denunciaron las políticas nefastas del régimen de Nicolás Maduro en contra de la población venezolana, destacan las constantes violaciones de derechos humanos en los últimos años, entre tantas, la política de bonificación del salario sin incidencia en las prestaciones sociales, hecho por quienes para más cinismo se autodenominan la revolución humanista. Destacaron que se han realizado 31.000 mil protestas de los trabajadores por sus reivindicaciones. Recordemos que para ser consecuente con las incoherencias revolucionarias, Maduro quien fue el reposero mayor siendo trabajador del Metro de Caracas, quien además se autocataloga como presidente obrero, en sus 10 años de desgobierno tiene el récord de haber metido presos a 87 dirigentes sindicales y el año pasado asesinaron a dos.

Lo insólito del narcogobierno humanista es que se registraron solo el año pasado, 95.920 denuncias de violación al derecho a la salud, lo que se considera un aumento del 34 % en comparación a 2021.

Destacaron que la Policía Nacional Bolivariana es el cuerpo más letal violando los derechos humanos, desplazando al CICPC.

Ese recuento son apenas algunas lineas del informe que quise resaltar en esta columna para seguir desenmascarando a esos depravados asesinos como argumento real que hacen considerar y afirmar que hay que tumbarlos de cualquier forma porque son los causantes de tantas desgracias que estamos viviendo los venezolanos, tanto dentro cómo fuera del país.

Desde la cárcel del exilio confirmo que una tragedia como el éxodo de 8 millones de venezolanos, caminando medio planeta para salir del atraso, del hambre y dolor que conlleva vivir en nuestra tierra, desencadenando xenofobia y todo tipo de agresiones como el reciente atropello intencional que causó la muerte a 8 venezolanos en los Estados Unidos.

No hay opciones mis queridos y consecuentes lectores, a muchos les da miedo decir las cosas por su nombre aunque están de acuerdo conmigo, solo por la fuerza saldrán del poder estás alimañas herederas del mayor traidor a la patria hoy felizmente difunto. No paro, , no me rindo, sigo anunciándose sin pausa y con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio Briceño Torrealba

