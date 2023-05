“A Argentina la ayudaron a ser campeón del mundo en Qatar”, aseguró Diego Lugano

Posteado en: Deportes, Titulares

Diego Lugano fue uno de los grandes referentes en la defensa de la selección uruguaya de fútbol. Jugó dos Mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) con la Celeste y además ha tenido una amplia trayectoria en el fútbol internacional con un paso destacado por Fenerbhace de Turquía, otro por el PSG y el San Pablo de Brasil, entre otros clubes. Alejado de las canchas, la Tota dio una filosa opinión sobre la aparición del VAR, el rol de los árbitros y lo ocurrido con Uruguay en Qatar 2022, que quedó eliminado en primera ronda luego de ser perjudicado en el partido decisivo ante Ghana. Pero también consideró que a la Argentina la ayudaron en su camino al título por la influencia de Lionel Messi.

“A la Argentina la ayudaron a ser campeona del mundo. No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero de los 5 penales que le dieron, 4 nadie tiene dudas que no fueron, totalmente forzados. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, dijo Lugano en una entrevista que brindó al programa radial uruguayo Fútbol por Carve (Carve Deportiva AM 1010). La selección de Lionel Scaloni tuvo cinco penales a favor en la Copa del Mundo: ante Arabia Saudita, Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia.

El ex futbolista de 42 años también criticó con dureza al sistema tecnológico que se introdujo en el fútbol para impartir justicia. “Desde que se introdujo el VAR se le da un poder excesivo al juez de interpretar lo que quiera en cualquier momento. En un partido puede haber 20 penales o ninguno y creo que el fútbol es un caos. Eso se lo dije al pelado Pierluigi Colina (ex árbitro y miembro de la UEFA) en el Mundial también con alguna puteada por lo que nos hizo a nosotros. Pasa en Argentina también. ¿No vieron el penal de Boca a River? En Brasil también… Creo que lo que hizo la FIFA con el VAR es un movimiento netamente político para demostrarle a no sé quién que es transparente. El tema de las manos es un mamarracho. Si te da en un dedo en el punto del córner cobran penal y te ganan un partido. Es un error garrafal de la FIFA. Los jugadores no tienen opinión, sí los dirigentes que nunca jugaron al fútbol”, se explayó el uruguayo.

“Lo que me preocupa es que los jugadores no se muevan para opinar. No puede ser que un clásico o un partido se defina por una estupidez de esta. Se define un campeonato, el futuro de un jugador o un técnico. El VAR le aporta más dudas que justicia al fútbol. Obliga al juez a intervenir en jugadas estúpidas, intrascendentes. No entienden lo que es un contacto. Lo del Mundial de Qatar no vamos a hablar porque es una vergüenza”, completó.

