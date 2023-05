Arnold Schwarzenegger habló sobre un posible regreso de “Terminator”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Arnold Schwarzenegger ha tenido una prolífica carrera como actor. Su impresionante físico lo llevó a protagonizar cintas como Conan El Bárbaro, Total Recall, Depredador y por supuesto, Terminator, saga que lo inmortalizaría como un referente absoluto de la cultura popular del siglo XX.

Por Infobae

Arnold ha protagonizado cuatro de las cinco películas que han sido parte de la historia de “Terminator”, siendo la más reciente “Terminator: Dark Fate” estrenada en 2019. Si bien, es difícil imaginar la rebelión de las máquinas sin “el roble austríaco” salvando a la humanidad, todo principio tiene un fin, y en una entrevista para el medio The Hollywood Reporter, el actor aseguró que su tiempo como “el vengador del futuro” había terminado.

La decisión de alejarse no tiene que ver con la edad de Arnold, quien este año cumplió 75 años, si no por el recibimiento del público que ya no ha estado conforme con el papel de Arnold dentro de la franquicia; esto en gran medida por las últimas dos entregas que han sido consideradas “decepcionantes”, o al menos, no tan solidas como la trilogía original.

A pesar de que Arnold ha terminado su trabajo en Terminator, el actor aseguró que la saga continuará sin él. “La franquicia no está acabada. Yo he terminado. Recibí el mensaje alto y claro de que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente cuando se trata de Terminator. Alguien tiene que venir con una gran idea. Terminator fue en gran parte responsable de mi éxito, así que siempre lo miraría con mucho cariño. Las tres primeras películas fueron geniales. En la cuarta (Salvation) no participé porque era gobernador. Luego, la cinco (Genisys) y la seis (Dark Fate) no cerraron el trato en lo que a mí respecta. Lo sabíamos de antemano porque no estaban bien escritas”.

