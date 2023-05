Momento de terror: Guía turístico fue arrastrado bajo el agua por un enorme cocodrilo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Mark Montgomery revivió el momento de horror en el que fue arrastrado por un cocodrilo de 12 pies mientras los turistas observaban la aterradora escena.

lapatilla.com

Mark, de 52 años, trabajaba como guía en Sudáfrica cuando la monstruosa bestia se aferró a su mano, dejando a los turistas horrorizados.

El aventurero había estado liderando un grupo de turistas a lo largo de la Ruta Kruger de 400 millas y se acercó al río para recoger agua cuando el cocodrilo lo atacó.

El guardabosques contó al canal de YouTube Wildside Trails & Training: “Fue tan rápido, tan rápido. Ni siquiera lo vi salir del agua. Solo tuve tiempo de decir ‘Oh mierda’ y estaba en su mandíbula y bajo el agua, siendo arrastrado”.

“Logré retirar mi mano cuando atacó, de lo contrario, habría tenido todo mi brazo en su boca”, agregó.

Mark admitió que estaba luchando por su vida en ese momento. “Puse mi mano alrededor de su cuello e intenté golpearle los ojos para disuadirlo mientras pateaba el fondo para llegar a la superficie. El cocodrilo comenzó a girar y yo estaba usando mi pierna derecha para girar con él, y en ese momento soltó mi mano y salí a la superficie a cinco pies de la orilla”.

Luego, el hombre agarró una rama de un árbol, se arrastró hasta el borde del banco y logró escapar a salvo.

Mark relató: “Había socorristas en el campamento que lavaron las heridas y llamaron a un vehículo, que me llevó a la clínica en Nelspruit, donde me hicieron tres cirugías. Fijaron las fracturas con clavos y placas y cerraron todas las marcas de los dientes. Tengo suerte de que no haya infección y debería recuperar el uso completo con el tiempo”.

El guía de safari casi había terminado el viaje cuando ocurrió el momento de horror. Por lo general, el recorrido se completa en dos etapas al año, lo que lleva un total de tres años.

Los lugares en el trek se subastan cada año y el dinero recaudado se destina a la conservación del Parque Nacional Kruger, el parque más grande y antiguo de Sudáfrica.

Mark añadió: “Estar debajo del agua con el cocodrilo parecía una eternidad, pero cuando salí a la superficie, el tiempo que me llevó nadar hasta la orilla pareció ser una eternidad. Simplemente estás esperando a que esa cosa te atrape de nuevo y el tiempo se detiene. Pero me dije a mí mismo que no hay forma de que este cocodrilo me mate hoy y que voy a salir”.

Con información de The Sun