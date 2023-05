Qué significa que una mujer ya no haga reclamos en la relación

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Hay muchas diferencias, hay conflictos en la relación, pero por más estrés que exista, la mujer ya no hace reclamos y ya no dice nada al respecto, su silencio va por delante, pero ¿qué significa esto? Esta es una clara señal de que muy pronto habrá un cambio en este romance, algo que es inevitable y ella solo está esperando el momento preciso para ejecutar su plan.

Por En Pareja

Ya no da pie a peleas, no piensa discutir, prefiere mantenerse al margen, pero el hecho de que una mujer ya no haga reclamos en la relación, no tiene nada que ver con que sea sumisa o que le han ganado la batalla, conoce el verdadero significado de que decida mantenerse callada ante todo lo que le enfada de esta relación, te vas a sorprender.

Cuando una mujer ya no hace reclamos en la relación, significa que ella ya expuso con anterioridad lo que le molestaba de su pareja y de su romance, pero no fue escuchada, ya dejó todos los puntos en claro y ahora ha llegado a su límite, ya no piensa desgastarse repitiendo una y otra vez lo que la hace enfadar y lo que no la está haciendo feliz. Ya ha perdido todo interés en salvar la relación.