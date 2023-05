La razón por la que Miley Cyrus no quiere hacer más giras en estadios

Posteado en: USA

El reciente álbum de Miley Cyrus, Endless Summer Vacation, se convirtió en un enorme éxito en todo el mundo, sin embargo la cantante aseguró que no va a participar en una larga gira para mostrar las nuevas canciones en vivo.

Por Clarín

Durante una entrevista para la revista British Vogue, la cantante nominada al Grammy dijo que no está segura de volver a hacer giras, al menos, no en el futuro próximo.

“Después del último concierto en 2014, me lo planteé como una pregunta. Y no puedo. No solo ‘no puedo’, porque ‘no puedo’ es tu capacidad, sino mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de otra persona que no sea la mía?”, dijo, dejando en el aire la respuesta a esa pregunta.

Durante la entrevista, la intérprete del mega hit Flowers explicó que prefiere actuar para su círculo más cercano en lugar de hacerlo frente a una multitud. “Cantar para cientos de miles de personas no es lo que más me gusta”, dijo. “No hay conexión. No hay seguridad”.

Para Cyrus, estar delante de 100 mil personas no es algo natural y es muy aislante. “Estás sola”, enfatizó.

Las últimas giras

Por ahora, Miley dijo que está centrada en el presente y que su vida ahora está dedicada a su propia felicidad.

