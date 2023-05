¿Quién es realmente Elon Musk?: entre la carrera espacial y Twitter, según su biógrafo

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En Cuando los cielos salieron a la venta (When the heavens went on sale), Ashlee Vance analiza lo que denomina el Salvaje Oeste de la ingeniería aeroespacial. En su opinión, este tipo de empresas ya no requieren la aprobación gubernamental ni una gran riqueza personal; es más fácil que nunca que un emprendedor lance un cohete o ponga un satélite en órbita. Su exuberante libro recorre el mundo para seguir el desarrollo de cuatro empresas: Planet Labs, Rocket Lab, Astra y Firefly. “Escribir un libro así es peligroso”, admite Vance, porque es probable que las condiciones cambien de la noche a la mañana.

Por washingtonpost.com

Es un riesgo al que ya se ha enfrentado en sus anteriores trabajos: Su último libro, una biografía de Elon Musk que fue un éxito de ventas, fue el primer retrato cercano del empresario cuando se publicó en 2015. Hablamos antes de que Musk anunciara que habría un nuevo jefe ejecutivo en Twitter, y varios días antes de que comparara a George Soros con un supervillano judío ficticio. Independientemente de lo que haya ocurrido en los años transcurridos desde que Vance escribió su biografía, sostiene que la gente tiene una “visión simplista” de Musk, aunque él también tiene sus recelos sobre las recientes decisiones del multimillonario.

Esta conversación ha sido editada para mayor extensión y claridad.

— ¿Por qué le interesó contar la historia de esta parte de la industria espacial?

— Con toda esta atención sobre los multimillonarios y el turismo espacial, pensé que el público se estaba perdiendo una gran parte de la historia real, que es que la mayor parte del dinero y la actividad se dirige a la construcción de esta economía en órbita terrestre baja. El espacio comercial ha sido algo que la gente ha estado persiguiendo durante décadas, y ha tenido muchos comienzos en falso – y de repente en los últimos cinco años, está sucediendo. No creo que el ciudadano de a pie sepa hasta qué punto han cambiado las cosas y lo lejos que han llegado. A menudo, con estos grandes cambios tecnológicos -las redes sociales, por ejemplo-, cuando el público se da cuenta de lo que está pasando, ya es demasiado tarde.

— ¿Existen riesgos o consecuencias que deban preocuparnos? Lo que yo entiendo de la cultura pop es el escenario de “Gravity”, en el que una cosa que se desvía de su curso puede chocar con todo lo demás y convertirse en un desastre.

— Eso es real, ¿sabe? Estamos construyendo todas estas cosas nuevas, pero hay cosas como el GPS que ya están ahí arriba y que podrían verse alteradas, y el GPS es como el pegamento que mantiene unidos nuestros smartphones y el mundo moderno. Para bien y posiblemente para mal, este es un nuevo territorio que se está conquistando activamente. Existe cierta regulación, pero no está a la altura de los tiempos.

En general, mi libro tiene un tono optimista, porque las cosas inmediatas que han salido, creo, son bastante beneficiosas para el mundo. Si realmente vamos a abordar el cambio climático, hay cosas sobre nuestro planeta que no veo que se puedan resolver de otra manera. Planet [Labs] puede mirar al mundo y ver lo que le pasa a nuestros bosques: ¿Cuánto dióxido de carbono absorben estos árboles? ¿Alguien está talando ilegalmente parte de la selva amazónica? Y si queremos medir cosas como los créditos de carbono y cosas así, la única forma de hacerlo es desde el espacio. Así que, sí, podríamos fastidiarlo todo y dejar este lugar inservible, pero seguro que podremos analizar y comprender nuestro mundo mejor que nunca.

— Usted escribe que no sólo confía en que la industria espacial comercial crecerá, sino que cambiará profundamente el mundo: “Ésta es la naturaleza de la tecnología y del espíritu humano cuando se les ofrece un nuevo campo de juego”. ¿Por qué confía tanto en este campo de juego?

— Sostengo que existe lo que yo llamo esta “alucinación compartida” en torno al espacio. Los cohetes son uno de los peores negocios en los que se puede estar: no hay dinero, el riesgo es altísimo. Todo el dinero está en los satélites. Sin embargo, los inversores de capital riesgo, a pesar de que ya existen 10 pequeñas empresas de cohetes, siguen pensando: “Quiero uno para mí”. Hay esta exuberancia irracional.

Creo que estamos 100 por ciento en hacer funcionar esto. Pero algo más tiene que venir, nuevas ideas tienen que venir, para realmente hacer que todos estos casos de negocios se comprueben. Las personas que parecen ganadoras en este momento podrían no ser las que se queden por mucho tiempo. Esto me recuerda a la Internet de los consumidores de 1996, aunque probablemente conlleve más dudas y mayores riesgos.

— ¿Pero por qué creemos que el terreno de juego del espacio es más importante que otros? Hay otros problemas grandes y apasionantes, como la medicina, la inteligencia artificial o lo que sea.

— El espacio es la última propiedad que queda, la última tierra nueva por explorar. Con algo como las vacunas, sí, es el pináculo de lo que la humanidad puede lograr. Pero los cohetes son claramente la cima de nuestra ingeniería. Es como, “Vamos a derrotar a este planeta que está conteniendo todo”.

Pero también, creo, si te preguntas, “¿Cuál es el punto de todo esto?” – el sentido para la humanidad es que tenemos que salir de este planeta que va a explotar algún día.

— Quiero preguntarle por su último libro, sobre Elon Musk. En su momento, algunas críticas lo calificaron de hagiográfico. Obviamente, han pasado muchas cosas desde entonces, con la adquisición y gestión de Twitter por parte de Musk. ¿Alguno de estos acontecimientos le ha hecho replantearse su descripción?

— Es curioso, porque la mitad de la gente que lo leyó dice que fui demasiado amable, y la otra mitad que lo leyó dice que fui demasiado mezquino, así que creo que acabó en un buen lugar. Nadie había descubierto nada, realmente, sobre él antes. No tuve reparos en contar lo difícil que es trabajar con él, sus problemas interpersonales.

Era una figura diferente cuando el libro estaba a punto de terminar. Obviamente, en los años transcurridos desde entonces, ha dado rienda suelta a todo su Elon y se ha involucrado mucho más en política, algo de lo que se había mantenido alejado en el pasado. Me encanta el libro porque creo que capta este momento en el tiempo y la realidad del momento. Pero sí, las cosas han cambiado totalmente.

La gente tiene una visión muy simplista de él, y él mismo tiene la culpa de parte de ella, de la mayor parte. Pero parece que la gente lo ama o lo odia. Es casi como una figura religiosa: ¿Crees en él o no? Entiendo de dónde viene, pero me parece una tontería, porque si hablas con él en persona, como con cualquier ser humano, es extremadamente matizado y complicado, y no se parece en nada a una caricatura. Cuando hablas con él en persona, tampoco se parece en nada a su Twitter. En realidad es muy reflexivo. En cualquier caso, sí, creo que es gracioso, se ha convertido en una caricatura.

— Parte de la tesis del libro era que, en una época en la que parecía que ya no había interés o energía en la innovación física o la ingeniería, él estaba interesado en esas cosas: en coches y cohetes. Y ahora parece que le interesan las guerras culturales. Desde su punto de vista como biógrafo, ¿fue un giro inesperado?

— Lo de Twitter me dejó realmente perplejo. Fue bastante sorprendente. SpaceX ha sido algo que ha estado llamando su atención durante mucho tiempo, y siempre esperé que, con el tiempo, se alejaría gradualmente de más y más cosas hasta que sólo trabajara en SpaceX a tiempo completo. Y parece que está pasando la mayor parte de su tiempo en Twitter y participando en todas estas batallas políticas.

Estoy tratando de encontrar la palabra correcta. Creo que es un desperdicio de su talento. Creo que Twitter es generalmente más frívolo de lo que él parece pensar. Todo lo que hace tiene este tema a nivel humano. Esta vez está eligiendo la libertad de expresión. No sé si… ¿cómo decirlo? Creo que su talento está mucho mejor servido en otra parte. No creo que éste sea su punto fuerte.

— El riesgo que corre cualquier escritor al retratar a alguien es que puede cambiar.

— Creo que Elon es un personaje único. No estamos acostumbrados a tener a la persona más rica del mundo viviendo su vida en público, luchando cuerpo a cuerpo con la gente.

— Bueno, una cosa sería si fuera sólo un golpe a la reputación. Ha habido informes que sugieren que algunas de las principales empresas que asociamos con Musk y su legado, como Tesla y SpaceX, se están viendo obstaculizadas o perjudicadas por sus nuevos intereses.

— No lo creo. La gente argumentaba que quizá no estaba dedicando tanto tiempo [a esas empresas], pero SpaceX está dando vueltas alrededor de toda la industria y los Estados-nación. Tesla siempre tiene altibajos, pero en general goza de la mejor salud de su historia. Neuralink va viento en popa. Así que sí, no creo que me lo crea. Vi algo de eso, pero no estoy de acuerdo.

Mi sensación es que siempre va a vivir de esta manera. Va a donde cree que están los mayores problemas. Creo que piensa que los mayores problemas están en Twitter ahora mismo, y ahí es donde pasa su tiempo.