Señalada de la muerte de la periodista Marlin Goitía en Maturín se defendió de las acusaciones (VIDEO)

Elba Liccioni, quien ha sido señalada del asesinato de la periodista Marlin del Valle Goitía, difundió un video a través de las redes en el cual se defiende de las acusaciones en su contra.

lapatilla.com

En sus declaraciones, la mujer afirma ser inocente y niega cualquier implicación en el crimen. También cuestiona a aquellos que la acusan de este delito, preguntando cuáles son las pruebas que la culpan de la muerte de su amiga.

Asimismo, Liccioni aclara que no está huyendo de la justicia, sino que ha evitado regresar a su hogar por temor a que su familia o ella misma sufran algún tipo de represalia.

“Y me pronuncio hoy para decirles a todos ustedes que soy inocente, que no soy culpable de lo que en redes sociales se han encargado de difundir muchas personas sin tener una sola prueba que me inculpe a mí de este asesinato, no soy culpable, Yo quisiera que ustedes me dijeran a mí cuáles son esas pruebas que me culpan a mí de la muerte de mi amiga. ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Cuáles, señores? ¿Cuáles? No estoy huyendo. No he ido a mi casa por temor, no porque esté huyendo de la justicia, sino por temor, por temor a que hagan algo a mi familia o me hagan algo a mí. Es por temor”, fueron parte de sus declaraciones.