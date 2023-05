Vinicius, Ronaldo, Alves… los casos de racismo que han salpicado LaLiga

Posteado en: Deportes, Titulares

Los insultos racistas proferidos el domingo por aficionados del Valencia contra el brasileño del Real Madrid Vinicius han vuelto a traer a la memoria malos recuerdos para el fútbol español, salpicado por casos similares en los últimos 40 años con nombres como Ronaldo, Dani Alves o Samuel Eto’o.

– Thomas Nkono y los insultos en el Camp Nou –

Leyenda camerunesa, pero casi desconocido cuando llegó al Espanyol en 1982, Thomas Nkono fue víctima de cantos racistas y lanzamiento de plátanos en el Camp Nou en un derbi contra el Barcelona.

“Lo más gracioso es que una parte del estadio me llamaba de todo, mientras otra parte les silbaba para que pararan. Yo, siempre me he tomado esto como un desafío”, relató Nkono al diario en línea El Confidencial.

– Hiddink y la bandera nazi –

En el calentamiento antes del Valencia-Albacete en 1992, el técnico valencianista Guus Hiddink ve una bandera nazi puesta en una tribuna de aficionados del Albacete.

El holandés pidió a un empleado del club que la retirase, amenazando con no empezar el partido mientras la cruz gamada fuese visible.

“Cuando veo este tipo de cosas no puedo callarme”, afirmó el famoso técnico neerlandés.

– Kameni y los gritos de mono –

Compatriota y sucesor de Nkono en el Espanyol, Carlos Kameni fue también objeto de gritos de monos por una parte del público de Zaragoza en 2004.

“Mi peor momento”, comentó el portero a la cadena Ser en 2017. “Ganábamos 1-0 y me habían llamado de todo. Incluso el árbitro me preguntó si estaba bien para seguir. No sabía ni dónde estaba, pero encontré fuerza para seguir jugando”.

Este incidente no fue aislado: cinco meses más tarde, Kameni sufrió el lanzamiento de plátanos en el estadio del Atlético de Madrid. “Cuando una persona vive algo así, puede volver a casa y suicidarse. Nadie puede imaginar lo que viví”, dijo Kameni a la cadena Movistar en 2020.

– Ronaldo y la botella de agua –

En marzo de 2005, el delantero brasileño del Real Madrid Ronaldo Nazario lanzó una botella de agua a aficionados del Málaga tras ser víctima de insultos racistas.

Unos días antes, en este mismo estadio del Málaga, el delantero costarricense del equipo malagueño Paulo César Wanchope golpeó a un aficionado de su club por imitar gritos de monos.

– Samuel Eto’o: “No juego más” –

Los cinco años de la leyenda camerunesa Samuel Eto’o en el FC Barcelona (2004-2009) están salpicados de insultos racistas, como cuando el delantero lanzó el balón al público de Getafe en 2004 tras ser el blanco de gritos imitando monos.

Dos semanas más tarde, contra el Albacete, Eto’o volvió a sufrir insultos racistas. En 2005, el delantero camerunés celebró un gol imitando a un mono.

Y en 2006, víctima de insultos racistas en Zaragoza, Eto’o decidió abandonar el campo cuando se disponía a tirar un córner. “¡No juego más!”, dijo al árbitro, que intentó convencerle de responder quedándose en el terreno de juego. Tras la intervención de varias personas, Eto’o se echó atrás en su decisión y acabó el partido. Unos días más tarde, la Federación Española sancionó al Zaragoza con una multa de 9.000 euros (10.781 dólares).

– Dani Alves y el plátano –

En abril de 2014, el lateral brasileño del Barça Dani Alves fue también víctima de un incidente en el campo del Villarreal. Justo antes de sacar un córner, le cayó un plátano cerca. Lo peló y le dio un mordisco como forma de responder antes de lanzar el córner como si no hubiera pasado nada.

El Villarreal fue multado con 12.000 euros (14.372 dólares) y el cierre de la tribuna afectada por un partido.

– ‘Todos somos Williams’

En 2020, el delantero del Athletic de Bilbao Iñaki Williams sufrió gritos de mono en el momento de ser sustituido en el campo del Espanyol. El delantero vasco ya había sido víctima de insultos racistas en Gijón en 2016 y el árbitro había interrumpido brevemente el encuentro.

El presidente del gobierno español Pedro Sánchez condenó estos actos y el diario deportivo Marca, el rotativo más vendido en España, tituló en portada: “Basta ya de racismo. Todos somos Williams”. Dos aficionados del Espanyol serían después investigados por la justicia.

La lista de jugadores víctimas de incidentes racistas también incluye nombres como el hermano de Iñaki, Nico Williams, Mouctar Diakhaby, Frédéric Kanouté, Yaya Touré, Jefferson Lerma…

AFP