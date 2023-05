La increíble historia del hombre que nunca vio a una mujer en sus 82 años de vida

Click to share on Google News (Opens in new window)

En un rincón remoto de la tierra, en el imponente Monte Athos de Grecia, vivió un hombre cuya vida estuvo envuelta en un misterio intrigante.

Por El Tiempo

Mihailo Tolotos, un monje griego, desafió todas las probabilidades al pasar sus 82 años sin nunca haber visto a una mujer.

Según cuenta la historia del portal ‘Rare historical photos’, Mihailo Tolotos fue abandonado en las escaleras de un monasterio en la cima del Monte Athos poco después de su nacimiento en 1856.

Fue adoptado por los monjes y criado dentro de los confines del monasterio. Sin embargo, debido a una ley que se remonta al siglo X que prohibía la entrada de mujeres al Monte Athos, Tolotos pasó toda su vida sin tener contacto con el sexo femenino.

The man who passed away without ever

setting eyes on a woman.

Born in 1856, Mihailo Tolotos faced a tragic start to his life when his mother passed away a mere four hours after his birth. With no father or other family members coming forward, the young boy found himself… pic.twitter.com/oForOXORpg

— Ndukwe Wisdom (@kingwhiszy) May 19, 2023