Los últimos insultos racistas a Vinicius: 10 denuncias y tan solo dos condenas

El racismo no cesa en LaLiga. Y Vinicius Jr, delantero del Real Madrid, explotó el domingo en Mestalla en el partido entre el Valencia y el conjunto blanco después de recibir ataques racistas. No era la primera vez que le sucedía al brasileño, ni tampoco el único caso que se registra en los últimos años en la Liga. Para resolverlo, la Fiscalía de Valencia ha incoado de oficio diligencias de investigación por un presunto delito de odio. Además, la AFE (Asociación de futbolistas españoles) y el Movimiento contra la Intolerancia, el Racismo y la Xenofobia, presidido por Esteban Ibarra, presentaron una denuncia conjunta. También lo ha hecho el Real Madrid, que informó a mediodía de que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. En un comunicado publicado en su web, el club muestra “su más enérgica repulsa y condena los hechos”, que dice que “constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho”. Creen que “tales ataques constituyen además un delito de odio”, por lo que ha presentado la denuncia para que “se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades”.

El fútbol español tiene un problema que hasta ahora nadie ha sabido atajar. Las medidas que adoptan los clubes como organizadores de los partidos, el reglamento sancionador federativo y las denuncias ante la Fiscalía no han dado muestras de ser suficientes para combatir el racismo en el fútbol español. Para el Real Madrid, según el comunicado que emitió en la tarde del este lunes, el colegiado De Burgos Bengoetxea no aplicó el protocolo de la FIFA que esta tiene articulado para sus competiciones y que recomienda que se apliquen en todos los países y en todas las ligas. El club blanco cargó contra el presidente de la federación Luis Rubiales por ello y por no haber sido más autocrítico en su comparecencia, en la que condenó el racismo. “Tenemos un problema, eso es lo primero, de comportamiento, de educación y de racismo”, dijo Rubiales, que sí admitió: “todos podemos hacer más”; pero fue crítico con la dilación en los cumplimientos de las sanciones por los recursos que plantean los clubes cuando son sancionados. “Le pido a los clubes que no dilaten los procedimientos. El Comité de Disciplina de la federación actuará y deberá sancionar. Con la actual Ley del Deporte, cuando se pueda aplicar su regimen sancionador, esto no pasará”,

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quiso dejar claro en sus redes sociales que “ni España ni LaLiga son racistas”. “Es muy injusto decir eso. Desde LaLiga denunciamos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias”. El presidente de la FIFA, Gianni Infatino, también entró en acción con un comunicado en el que detalla el protocolo de su organización y cómo actuar. “Necesitamos educación específica en las escuelas y debemos implementar en todo el fútbol el proceso de tres pasos durante los partidos en casos de racismo (se para/se vuelve a parar/se suspende el partido, se abandona el partido). Debemos implantar una derrota automática al equipo cuyos hinchas hayan cometido actos racistas e iniciar acciones penales contra los racistas”, exigió Infantino.

“Nos sorprenden las declaraciones de Luis Rubiales, porque siendo como es el máximo responsable del fútbol español y del estamento arbitral, ha permitido que no se haya actuado de manera contundente, según los protocolos de FIFA. Ayer mismo, el colegiado y los responsables del VAR eludieron sus responsabilidades y tomaron decisiones injustas basadas en imágenes incompletas, que no se vieron en su totalidad, que fueron sesgadas y que provocaron la expulsión directa de nuestro jugador Vinicius Júnior”, denunció el Real Madrid en su escrito. El efecto del comunicado fue inmediato. La federación despidió ayer al responsable del VAR en Mestalla, Iglesias Villanueva, y a otros cinco colegiados encargados del videoarbitraje. “El VAR ha sido un desastre este año”, admiten en la Federación.

