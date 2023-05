CNE tiene más de 100 días sin responder petición de apertura del Registro Electoral, denuncia la Plataforma Unitaria

Posteado en: Actualidad, CNE, Nacionales

Representantes de la juventud de las fuerzas democráticas de Venezuela expresaron su respaldo a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) y exigieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se permita la inscripción al Registro Electoral (RE) de los nuevos electores y de los venezolanos que se encuentran en el exterior.

Jean Capozzi, miembro de la juventud nacional de Un Nuevo Tiempo (UNT) denunció la falta de respuesta por parte de las autoridades: “hoy se cumplen cien días desde que los jóvenes venezolanos acudimos al CNE para exigir la apertura de 1.500 puntos del RE en el país. Cien días donde la juventud no ha recibido respuesta referente al tema del RE en nuestro país”.

Capozzi insistió en que en este lapso la juventud ha mantenido la denuncia activa: “Cien días donde no hemos descansado ni un minuto, pero el CNE se está haciendo de la vista gorda para no dar la apertura. Dos millones de venezolanos deben actualizar los datos, más de 3 millones 500 mil venezolanos no están inscritos en el CNE”.

Asimismo, denunció que la respuesta del ente comicial ha sido abrir unas pocas sedes, lo que obliga a los futuros electores a movilizarse de un lugar a otro para poderse inscribir: “Cómo le decimos a esos jóvenes que tienen que viajar hasta 5 y 6 horas de carretera para poder inscribirse y cuando llegan a la sede del CNE aplican la operación morrocoy”.

Unión y fuerza

En tanto, Evelyn Pinto, secretario juvenil nacional de Acción Democrática (AD), reiteró que los jóvenes de Venezuela se unen para defender su derecho a elegir: “Como jóvenes que nunca hemos vivido en democracia y anhelamos vivir en libertad, no vamos a permitir que ataquen la herramienta del voto”.

Añadió que, a su juicio, “los regímenes buscan tres aspectos y los ha demostrado durante todos estos años: uno, sembrar desconfianza entre actores políticos. Dos sembrar desconfianza entre los partidos políticos y la ciudadanía; y tres, sembrar desconfianza entre la ciudadanía y la herramienta del voto”.

En tal sentido, confirmó que la juventud está comprometida con la lucha democrática de Venezuela: “Aquí estamos en pie de lucha dando la cara y no nos vamos a rendir. Invitamos a todos los jóvenes a que participen. No caigamos en la trampa del régimen que es sembrar desconfianza en el voto y sembrar desconfianza en nosotros que hemos sido víctimas de persecución, exiliados, presos políticos y hasta hemos tenido jóvenes asesinados. Por todos ellos no caigamos en el discurso”.

Venezolanos en el exterior

Capozzi, también, señaló algunas cifras de los venezolanos en el exterior: “Estamos hablando de que un millón 357 mil 491 venezolanos jóvenes en el extranjero deben inscribirse en el RE y 4 millones 72 mil venezolanos deben actualizar sus datos”.

Denunció que son millones de jóvenes venezolanos que “corren el riesgo de no poder participar en las elecciones del 2024. Esto no es una lucha de amarillos, blancos, azules, este es un deber que le corresponde a todos los venezolanos”.

Para finalizar, aseveró que “la tarea del CNE es abrir los RE y nosotros vamos a seguir en las calles, luchando por nuestras reivindicaciones. Luchando por nuestros derechos para poder cumplir con nuestro deber ciudadano que es poder votar en las elecciones presidenciales de 2024. Hacemos un llamado a los rectores a cada uno de los responsables, estamos dispuestos a participar, alzar la voz y no permitir que nuestros derechos sean coartados por el CNE, que es un organismo de todos los venezolanos”.

