Drama en Japón: Mató a una abuela a puñaladas y tiroteó a dos policías en Japón… resulta que es hijo de un funcionario

El hombre armado con un arma similar a un rifle de caza y un cuchillo que conmocionó durante horas a la ciudad japonesa de Nakano tras abrir fuego, causar cuatro muertos y después atrincherarse, fue detenido durante la madrugada de este viernes.

El detenido es Masanori Aoki, de 31 años, el hijo mayor del portavoz de la asamblea municipal de la mencionada ciudad situada en la prefectura de Nagano (centro), según confirmó la policía local, que se atrincheró durante horas en la vivienda de sus padres tras matar a una mujer a puñaladas y a dos policías a tiros.

Una cuarta persona murió en relación con el caso, una mujer que fue hallada herida e inconsciente fuera de la residencia, y cuyo fallecimiento se confirmó posteriormente.

Otras dos mujeres lograron escapar de la casa donde el hombre se atrincheró, entre ellas su madre, y se confirmó que el diputado municipal, de 57 años, se encontraba en un paradero seguro.

El sospechoso confesó a la policía que cometió el apuñalamiento de la mujer porque esta había hablado mal de él, y que disparó a los agentes por temor a que ellos abrieran fuego antes, según dijeron fuentes de la investigación a la cadena estatal NHK.

“Es un caso extremadamente cruel y hemos formado un equipo de 100 agentes para poder aclarar este caso de asesinato múltiple”, dijo hoy en una rueda de prensa el jefe de la policía prefectural de Nagano, Iwao Koyama, que lamentó la muerte de los agentes “mientras cumplían con su deber”.

Aoki ha sido detenido acusado del asesinato de uno de los policías, mientras se siguen buscando pruebas en relación con las otras muertes, de las que se espera que surjan nuevas acusaciones. La policía local recibió una llamada de emergencia antes de las 16:30 hora local del jueves (10:30 GMT), notificando el supuesto apuñalamiento de una mujer.

Man arrested in Japan after four people, including two police officers, were killed in rare gun and knife attack. Police identified the suspect as Masanori Aoki, believed to be the son of Nakano City assembly speaker pic.twitter.com/7upw60RKxH

— IRIA (@IRIA_Research) May 26, 2023