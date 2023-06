¡De película! Carro voló más de 30 metros tras impactar por accidente contra una rampa de grúa en Georgia (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un Nissan Altima salió volando por una rampa de grúa en Georgia y el impactante accidente fue grabado por un policía. El coche invadió el carril izquierdo donde estaban estacionados una grúa y otros vehículos.

Por Vive USA

El accidente ocurrió el 24 de mayo en la carretera del condado de Lowndes y los automovilistas y policías que presenciaron el incidente quedaron sorprendidos al ver cómo el Nissan Altima volaba por el aire unos 37 metros y caía al revés sobre el pavimento, antes de rodar por otros siete metros hasta detenerse.

La conductora del automóvil era una joven de 21 años de Florida, quien sufrió heridas graves y fue trasladada en ambulancia al centro médico meridional de Georgia.

A woman from #Tallahassee was driving the car that was launched at this crash scene in Lowndes County, #Georgia. This happened May 24, 2023. Amazingly, no one was killed. #carcrashes pic.twitter.com/PybKlwFVwB

— Channing Frampton (@Channing_TV) May 30, 2023