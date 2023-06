Rodó por una colina persiguiendo un queso en una carrera, pero ni se enteró que ganó… estaba inconsciente (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Cada año, cientos de personas se presentan para participar y observar la carrera de queso rodante en Inglaterra. Una mujer canadiense de 19 años quedó inconsciente durante el evento, pero logró ganar de todos modos.

Por: El Diario NY

Delaney Irving, la ganadora de la carrera femenina, participo sin una preparación o entrenamiento previo, en el evento anual que rueda queso por una colina de 180 metros extremadamente empinada.

Los competidores persiguieron una rueda de queso Double Gloucester de 7 lb en Coopers Hill en Brockworth, cerca de Gloucester, en donde la joven canadiense finalizaba un viaje de seis semanas por Europa.

Fue el día de la carrera cuando Irving decidió participar en la competencia. “Todo lo que hicimos para prepararnos fue que mi amiga y yo nos turnamos para saltar en la cama de nuestro hotel y hacer una voltereta lo mejor que pudimos”, dijo la ganadora, proveniente de Nanaimo, Columbia Británica a CTV News.

?? Speaking to us afterwards, Delaney Irving confirmed she was okay and told us she was heading off to hospital as a precaution #cheeserolling pic.twitter.com/8yBbzXsYDl

— Greatest Hits Radio Gloucester (@GHRGloucester) May 29, 2023