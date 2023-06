Latina gastó 1500 dólares para viajar a Estados Unidos y la estafaron (VIDEO)

Posteado en: USA

Una joven argentina relató en un video que subió a su cuenta oficial de TikTok cómo fue estafada por una empresa que le había prometido conseguirle un trabajo en Estados Unidos. El material audiovisual se llenó de comentarios en alusión a la desafortunada situación de la chica.

A raíz de la consulta de una persona, la usuaria @valennnmr comentó en primera instancia: “Storytime de cómo la empresa con la que me iba de work and travel me cagó 1500 dólares y me ghosteó”.

“Postergué este video muchas veces porque me genera una angustia y una impotencia esta situación. Realmente no entiendo cómo puede existir gente tan garca en este mundo que se caga en el otro. Yo hice la denuncia correspondiente, pero nunca me contestaron. Por eso recurro a TikTok”, aclaró la mujer en el inicio del clip.

Respecto a las cuestiones técnicas, contó: “Esto me pasó a mi y a cuatro amigas más. La empresa Work and Fun nos cagó. Haciendo la historia corta. Yo me comuniqué con esta empresa el año pasado a mediados de mayo. Se podía pagar en cuotas el plan y yo lo pagué 1500 dólares en las cuotas que se podían. En este caso, cuando vos le pagas a una empresa necesitas un sponsor. Básicamente, ellos te consiguen el trabajo con el que vas a estar en Estados Unidos. En base a eso, vos tenés que sacar un turno en la embajada de Estados Unidos acá en la Argentina para poder tramitar la Visa J1 que es la de work and travel”.

“La empresa nunca nos dijo que había que sacar un turno. Hubo muchos inconvenientes por eso. En mi caso personal y en el de tres amigas más, nos pasó que nos dejaron de contestar los mensajes en diciembre cuando nosotras ya teníamos los turnos. Yo tenía el pasaje para el 17 de diciembre. Por ende, tenía que tener los papeles en mano. Nunca me llegaron los papeles y me cagaron la plata”, concluyó la joven sobre la estafa.

