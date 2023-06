Fact Check-Juíza venezuelana foi presa sob Chávez e está solta desde 2019

Posteado en: Actualidad

É falso que a juíza venezuelana María Lourdes Afiuni ainda esteja presa e que ela tenha sido detida no governo do atual presidente do país, Nicolás Maduro. Afiuni foi encarcerada em 2009, quando o país era governado por Hugo Chávez, antecessor de Maduro, e está em liberdade desde 2019.

June 2, 2023

Nesta sexta-feira, posts com as alegações tinham 12,6 mil curtidas no Instagram e no Facebook, onde também foram compartilhados cerca de 700 vezes (ibb.co/1b01T4K), (ibb.co/KbkjQFM), (ibb.co/vQBSNqM), (ibb.co/q5CDZqJ), (ibb.co/KX2hYtM) e (ibb.co/mNRgvN0). O conteúdo também circula no TikTok, com mais de 706 mil visualizações (ibb.co/Zhd23Tw). As publicações veiculam uma foto de Afiuni com a legenda: “Juíza venezuelana que ousou se insurgir contra Maduro está presa, foi estuprada e teve vários abortos”.

Maduro assumiu a presidência da Venezuela em 2012 (here). A juíza foi detida em dezembro de 2009, quando Chávez ainda governava o país.

Uma reportagem publicada na época pelo jornal Folha de S. Paulo informa que a prisão ocorreu logo após Afiuni conceder liberdade a Eligio Cedeño, um banqueiro e ex-aliado do governo chavista acusado de fraude (here).

O líder venezuelano, então, teria solicitado que ela fosse condenada a 30 anos de prisão por corrupção (bit.ly/43jEPxv). Promotores acusaram Afiuni de ter recebido suborno para libertar Cedeño, o que foi negado pela venezuelana (here).

Em 2011, a juíza foi para o regime de prisão domiciliar (here). Um ano depois, ela publicou um livro em que relata ter sido vítima de estupro na prisão, além de ter sofrido um aborto espontâneo (here) e (here).

Organizações internacionais e de defesa dos direitos humanos, além de opositores de Chávez, condenaram a prisão de Afiuni e acusaram o governo chavista de mantê-la como presa política (here) e (bit.ly/43jEPxv). Em 2010, a Organização das Nações Unidas (ONU) considerou a detenção da juíza arbitrária (here).

Afiuni foi solta em 2019 depois de novas pressões da ONU (bit.ly/43kw7yW).

VEREDICTO

Falso. A juíza venezuelana María Lourdes Afiuni foi detida durante o governo de Hugo Chávez, não de Nicolás Maduro. Ela foi solta em 2019.

Este artigo foi produzido pela equipe da Reuters Fact Check. Envie sugestões de checagem via WhatsApp pelo número (11) 91599-9278 ou por este link (wa.me/+5511915999278). Leia mais sobre nosso trabalho de checagens de afirmações nas redes sociais aqui (here).

