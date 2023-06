Los secretos de Bess Houdini, la mujer del mago que se sabía sus trucos de escapismo

Posteado en: Curiosidades, Titulares

“10 años es demasiado tiempo para esperar a cualquier hombre”, declaró Beatrice Bess Houdini a la revista TIME poco antes de morir. Esta es, sin duda, la frase por la que siempre se recordará a la viuda del famoso ilusionista y escapista de origen austrohúngaro Harry Houdini. Houdini el mago, el mito, pero también el hombre, fue el amor de su vida, y la muerte se lo arrebató de la forma más inesperada a pesar de que su vida había estado en riesgo en miles de ocasiones. Tras su muerte, lo esperó 10 años, intentó contactar con él por todos los medios posibles pero sin resultados.

La muerte de Harry Houdini continúa siendo objeto de debate entre los fans de la conspiranoia y los misterios. El escapista más famoso de la historia, con permiso de David Copperfield, murió en 1926 supuestamente tras recibir una serie de puñetazos fortísimos en el estómago para los que no estaba preparado. Enemigo furibundo de los espiritistas farsantes, que en aquella época abundaban casi tanto como ahora, había quedado con Bess en una cosa: si la muerte le sorprendía antes que a ella, intentarían contactar a través de sesiones de espiritismo. Para comprobar la veracidad de la comunicación, ambos habían establecido una contraseña que en inglés era: “Rosabelle – answer – tell – pray, answer – look – tell – answer, answer – tell”. Esta extraña sucesión de palabras provenía de un código secreto creado por los magos para comunicarse con sus ayudantes durante los números de mentalismo. Cada palabra o grupo de palabras, se correspondía con una letra. Por ejemplo, la palabra “answer” (respuesta), era la letra B: “answer-answer”, era la V, etc. La sucesión elegida por los Houdini significaba “Believe” (Cree). De cualquier modo, Harry nunca transmitió el mensaje desde el inframundo.

Los inicios de una pareja única

La primera palabra del mensaje, “Rosabelle”, era la canción que Bess cantaba cuando ella y Harry se conocieron actuando en un teatro de Coney Island, Nueva York. Por entonces él tenía 20 años y ella solo 18, y no eran más que aspirantes a artistas. El primero en cortejar a Bess fue Theo, el hermano de Harry, pero finalmente fue este quien se casó con ella en junio de 1894. Bess había nacido en Brooklyn con el nombre de Wilhelmina Beatrice Rahner, en el seno de una familia de inmigrantes alemanes y desde muy pequeña sintió la llamada del mundo del espectáculo. Tras dedicarse a cantar en una compañía llamada The Floral Sisters y tras casarse con Harry, comenzó a trabajar con él haciendo trucos ella misma y ayudándolo como su asistente bajo el nombre de The Houdinis.

