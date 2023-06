“Es un grande de Sudamérica”: César Farías reveló el equipo que le encantaría dirigir

Posteado en: Deportes, Titulares

El entrenador venezolano César Farías se refirió a los rumores que lo vinculan con el equipo de Colombia Independiente Santa Fe y señaló que le gustaría mucho asumir el reto.

En una entrevista con el programa El Vbar de Caracol Radio, manifestó que de momento no ha tenido acercamientos ni contacto alguno con la gente de Santa Fe. De momento, todos son rumores.

“Claro que es apetecible ir al fútbol colombiano y me encantaría dirigir Santa Fe, eso no quiere decir que me han llamado. Santa Fe es un grande de Sudamérica, no es cualquier equipo. Ha sido campeón de Sudamericana y en Colombia. Cuando comencé en la Selección (Venezuela) fui varias veces porque estaba Luisma (Seijas), después los enfrenté con Cerro Porteño y The Strongest. Sin duda sería algo muy positivo para nosotros, pero también me siento muy complacido de que se mencione mi nombre así no haya habido ningún contacto”, expresó.

Aprovechó para decir que se ha convertido en un “trotamundo del fútbol” y por tal motivo está “abierto” a escuchar propuestas. Al respecto reconoció que ha tenido conversaciones con equipos de “distinos países”, pero no ha sellado su firma en algún contrato.

Finalmente indicó el vínculo que lo une como venezolano con Colombia: “El fútbol colombiano es grandísimo, su liga es reconocida mundialmente. Por ser venezolanos siempre tuvimos cercanía con el fútbol colombiano”.

El director técnico de 50 años viene de quedar “libre” tras haber sido despedido de Aucas, debido a la durísima sanción recibida por agredir a un futbolista en medio de un partido.